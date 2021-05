Microsoft SQL Server su Amazon RDS, database per il cloud ibrido

L’anno scorso AWS ha annunciato Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) on AWS Outposts, servizio che permette di distribuire istanze di database completamente gestite negli ambienti on-premise delle aziende.

AWS Outposts è un servizio completamente gestito che estende l’infrastruttura e i servizi AWS, le API e gli strumenti, praticamente a qualsiasi data center, spazio di co-location o struttura on-premise per un’esperienza di cloud ibrido veramente coerente.

È possibile effettuare il deployment di Amazon RDS su Outposts per impostare, gestire e scalare database relazionali MySQL e PostgreSQL in loco, proprio come si farebbe nel cloud.

Amazon RDS su Outposts fornisce un metodo di deploy conveniente e ridimensionabile per i database on-premise e automatizza le attività amministrative che richiedono tempo, tra cui il provisioning dell’infrastruttura, la configurazione del database, le patch e i backup, in modo da potersi concentrare sulle applicazioni aziendali.

Ora Amazon AWS ha annunciato il supporto per Microsoft SQL Server su Outposts come nuovo engine di database.

I clienti potranno implementare SQL Server su Outposts per carichi di lavoro a bassa latenza che devono essere eseguiti in prossimità dei dati e delle applicazioni aziendali on-premise.

Tutte le operazioni che sono attualmente supportate per MySQL e PostgreSQL su RDS on Outposts, ha sottolineato AWS, possono essere eseguite con RDS per SQL Server on Outposts.

Per creare un’istanza di database, tra le Engine options come Engine type è ora possibile scegliere Microsoft SQL Server, oltre a MySQL e PostgreSQL, e poi è possibile selezionare la propria edizione (SQL Server Enterprise Edition, Standard Edition o Web Edition) e versione.

Amazon RDS per Microsoft SQL Server su AWS Outposts è ora disponibile per le aziende da utilizzare sul proprio Outpost. Per quanto riguarda l’utilizzo di Amazon RDS su Outposts, come con Amazon RDS, l’azienda paga solo per quello che usa, senza alcun un costo minimo.

Per le informazioni commerciali, Amazon AWS pubblica una pagina riguardante il pricing di RDS su Outposts.