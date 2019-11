La nuova app mobile di Microsoft Office non è solo un aggiornamento, ma rappresenta un approccio del tutto nuovo, che integra Word, Excel e PowerPoint in un’unica app.

Un approccio che Microsoft ha definito frutto di una visione ambiziosa, di ridefinizione del modo con cui gli utenti svolgono le attività inerenti la produttività sul proprio smartphone. Non più una suite, dunque, bensì una singola app chiamata semplicemente Office.

Diciamo subito che la nuova app mobile Office non ha raggiunto ancora la disponibilità generale. È al momento in fase di public preview, a cui è possibile accedere dal sito Microsoft, per quel che riguarda la versione Android.

Per quanto riguarda la versione iOS, invece, le limitazioni del programma di beta test TestFlight di Apple hanno fatto sì che la capacità massima di download e utenti fosse raggiunta in poche ore. Pertanto, gli utenti iOS che non sono rientrati nei primi 10.000 a farne richiesta, dovranno attendere la disponibilità generale per provare la nuova app.

Il tre in uno del nuovo Office mobile

Il nuovo approccio di Microsoft prevede una esperienza d’uso riprogettata e più incentrata sui dispositivi mobili, in cui le familiari app di produttività Word, Excel e PowerPoint vengono combinate nella singola app mobile Microsoft Office.

L’azienda ritiene che questa nuova user experience sia una soluzione più adatta ai dispositivi mobili, date le differenze d’uso di uno smartphone rispetto a un computer. È stato dunque messo in campo un approccio ottimizzato per semplicità ed efficienza, così come per rispondere alle esigenze più comuni in un contesto mobile.

L’interfaccia è stata studiata pensando al modo in cui gli utenti inseriscono i dati e creano contenuti su un dispositivo mobile, ha sottolineato Microsoft. Tuttavia, cercando di non deludere le aspettative che gli utenti hanno accumulato nel tempo sulle soluzioni Office. La nuova app dovrà rispondere alla doppia esigenza di offrire un’esperienza d’uso ottimizzata per i dispositivi mobili ma conservando la familiarità di quello che è probabilmente lo strumento di produttività digitale più diffuso.

Tutta la produttività che serve, in una app

Non solo le app mobili Word, Excel e PowerPoint esistenti sono riunite in un'unica app, anche tutti i documenti di Office sono ora accessibili in un unico posto. Viene dunque drasticamente ridotta la necessità di passare da un’app all’altra mentre si lavora, così come, sottolinea Microsoft, la quantità di spazio utilizzato sul telefono, rispetto ad avere app multiple installate.

Ma le novità non si esauriscono con l’unione delle app. Il nuovo Office mobile acquisisce nuove funzionalità che sfruttano in modo specifico i punti di forza dei dispositivi mobili, come ad esempio la fotocamera. Inoltre, un nuovo pannello Azioni aiuta l’utente a svolgere molti dei task più comuni.

Office mobile consente di accedere in modo facile e veloce ai documenti recenti e consigliati archiviati nel cloud o sul dispositivo così come di cercare documenti all'interno dell’azienda, se si utilizza un account di lavoro. Offre anche un accesso facile a Sticky Notes per annotare rapidamente promemoria e idee.

L’app consente di scattare una foto di un documento e trasformarlo in un file Word modificabile in modo semplice e rapido, tipico dell’uso dello smartphone. Oppure, ad esempio, di trasformare l'immagine di una tabella in un foglio di calcolo Excel in modo da poter subito lavorare con i dati. Ancora: PowerPoint ci assiste nel progettare una presentazione semplicemente selezionando le immagini da utilizzare dalla libreria dello smartphone.

Oltre a queste funzionalità, il nuovo pannello Azioni consente di eseguire task comuni quali creare un PDF partendo dalla fotocamera, dalla libreria di foto o dai documenti di Office, firmare i PDF semplicemente con il dito, scansionare i codici QR per aprire file e collegamenti o condividere i file in modo rapido.

L'app è attualmente disponibile solo per smartphone ma, ha informato Microsoft, questa nuova esperienza d’uso verrà portata anche sui tablet.

Inoltre, l’azienda ha dichiarato che continuerà a supportare e investire nelle app mobili Word, Excel e PowerPoint esistenti. Tuttavia, incoraggia gli utenti a provare la nuova app mobile di Office.