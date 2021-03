Microsoft rilascia i kit SSD per i portatili aziendali Surface Pro 7+

Microsoft ha annunciato che ora i clienti aziendali sono in grado di acquistare i Surface Removal SSD (rSSD) per i laptop business Surface Pro 7+, cosa che consente ai tecnici It delle aziende di aggiornare i dispositivi in loco.

C’è innanzitutto da sottolineare che per il momento la disponibilità è aperta solo per i clienti negli Stati Uniti. Microsoft ha però anche annunciato che, dopo il lancio iniziale negli Stati Uniti, ha in programma di distribuire gradualmente i kit in tutte le regioni di commercializzazione dei Surface.

Sin da quando Microsoft ha iniziato a progettare il Surface Pro 7+, l’intenzione era di rendere facile per i clienti aziendali conservare i dati e riparare le unità. Il feedback dei clienti insisteva sull’importanza critica di conservare i dati riservati e ridurre il tempo di inattività causato da un problema di manutenzione.

I ricambi degli SSD rimovibili per i Surface Pro 7+ sono progettati principalmente per affrontare la questione della data retention. I dipartimenti It aziendali sono spesso tenuti a conservare i dati per motivi di responsabilità e conformità. Quando un Pc di proprietà dell’azienda passa da un dipendente all’altro o viene mandato in riparazione o dismesso, i dati sensibili possono essere archiviati o distrutti. Le aziende mantengono il pieno controllo sui loro dati.

I kit commerciali di SSD rimovibili, informa Microsoft, consistono in un singolo SSD ricondizionato certificato, più la vite per l’SSD. I tagli di spazio di archiviazione disponibili sono: 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB.

In questo momento, ha messo in evidenza Microsoft, i kit coprono solo il Surface Pro 7+ e non funzionano per il Surface Pro X o il Surface Laptop Go.

Gli SSD rimovibili non richiedono una licenza o un’autorizzazione, ma Microsoft raccomanda che queste riparazioni siano eseguite da un professionista It qualificato seguendo le istruzioni disponibili nella guida del Surface Pro 7+.

Questi ricambi non sono disponibili per l’acquisto nei normali canali consumer e sono destinati esclusivamente ai clienti aziendali.