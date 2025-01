Microsoft presenta i nuovi Surface Copilot+PC per il Business

Microsoft ha annunciato i nuovi Surface for Business Copilot+PC, alimentati da processori Intel, inclusi Surface Pro for Business e Surface Laptop for Business.

Questo il riepilogo delle principali novità e aggiornamenti:

Nuovi dispositivi Surface Copilot+PC: Microsoft ha presentato le novità della gamma Surface Copilot+PC per il Business: il Surface Pro 11th Edition e il Surface Laptop 7th Edition , ora disponibili con i più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2).

Microsoft ha presentato le novità della gamma Surface Copilot+PC per il Business: il e il , ora disponibili con i più recenti processori Surface Laptop 5G : in linea con una delle esigenze principali espresse dai clienti, Microsoft ha introdotto il nuovo Surface Laptop 5G , che sarà disponibile entro la fine del 2025. Anche questo dispositivo è dotato di processori Intel Core Ultra (Serie 2).

in linea con una delle esigenze principali espresse dai clienti, Microsoft ha introdotto il nuovo , che sarà disponibile entro la fine del 2025. Anche questo dispositivo è dotato di processori Novità per Surface Hub 3: Microsoft sta introducendo nuove funzionalità per il Surface Hub 3 . Il browser Microsoft Edge su Surface Hub 3 permetterà un accesso immediato a siti web, app web di terze parti e contenuti personali, con un pulsante sulla schermata iniziale per semplificare la navigazione

Microsoft sta introducendo nuove funzionalità per il . Il browser su Surface Hub 3 permetterà un accesso immediato a siti web, web di terze parti e contenuti personali, con un pulsante sulla schermata iniziale per semplificare la navigazione Security Copilot nel Surface Management Portal: A partire dal 24 febbraio, i clienti avranno accesso al Security Copilot nel Surface Management Portal. Security Copilot sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale generativa in Intune per semplificare e migliorare l’esperienza di gestione dei dispositivi per gli amministratori IT.

A partire dal 24 febbraio, i clienti avranno accesso al nel Surface Management Portal. Security Copilot sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale generativa in Intune per semplificare e migliorare l’esperienza di gestione dei dispositivi per gli amministratori IT. Processore di sicurezza Microsoft Pluton:tutti i Copilot+PC avranno il processore di sicurezza Microsoft Pluton abilitato di default. Pluton offre una base hardware sicura, flessibile e aggiornabile per Windows 11.

Microsoft Surface Laptop for Business con processori Intel Core Ultra (Serie 2)

Disponibile dal 18 febbraio 2025, con un prezzo negli Stati Uniti a partire da 1.499,99 dollari, il nuovo Surface Laptop for Business è basato sui più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2), una sorprendente batteria che dura fino a 22 ore, display antiriflesso con cornici ultra sottili, Wi-Fi 7, un maggior numero di porte e un lettore di smart card opzionale.

Disponibile in due dimensioni, il display da 13,8 pollici offre un’area di visualizzazione più ampia rispetto ai tradizionali schermi da 14 pollici in una cornice più compatta, mentre la versione da 15 pollici offre uno spazio di visualizzazione ancora maggiore pur rimanendo facile da trasportare.

Questo design sottile e compatto offre gli elementi fondamentali su cui le aziende fanno affidamento. Rispetto al Surface Laptop 5, il nuovo Surface Laptop – afferma Microsoft – offre prestazioni fino al 26% più veloci per il multi-tasking, prestazioni grafiche fino a due volte più veloci, durata della batteria fino a tre volte superiore durante le chiamate Teams e può facilmente alimentare nuove esperienze AI grazie alla NPU.

La tastiera del Surface Laptop offre un’esperienza di digitazione superiore, perfezionata per garantire comfort, velocità e suono a ogni pressione dei tasti. L’ampio touchpad aptico di precisione offre un feedback realistico quando si tocca o si fa clic. Progettato per l’inclusività, il touchpad consente agli utenti di regolare facilmente la sensibilità alla pressione e di utilizzare gesti tattili intuitivi per una navigazione più semplice.

I progressi nel design dei laptop supportano gli obiettivi di sostenibilità dei clienti, un fattore critico quando si tratta di dotare un’ampia forza lavoro di nuovi dispositivi, mette altresì in evidenza Microsoft. Il nuovo Surface Laptop contiene più contenuto riciclato di qualsiasi altro dispositivo Surface, compresi i metalli delle terre rare riciclati al 100% nei magneti e la prima batteria che utilizza cobalto riciclato al 100%, per Microsoft.

Per la prima volta in assoluto, Microsoft sta aggiungendo la connettività cellulare alla sua linea di Surface Laptop. Il Surface Laptop 5G sarà disponibile nel corso del 2025 e consentirà ai team di lavorare in modo comodo e produttivo praticamente ovunque. Ulteriori dettagli sul Surface Laptop 5G saranno disponibili nei prossimi mesi.

Il nuovo Surface Laptop – afferma Microsoft – è un vero e proprio computer business, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti moderni e migliorare la produttività in qualsiasi ambiente di lavoro.

Surface Pro for Business with Intel Core Ultra processors (Series 2)

Disponibile a partire dal 18 febbraio 2025, il nuovo Surface Pro è costruito con i più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2), offre fino al 28% di prestazioni in più, fino al 98% di prestazioni grafiche in più e una durata della batteria fino a due volte superiore durante le chiamate Teams rispetto al Surface Pro 9, dichiara Microsoft. È inoltre dotato di una maggiore potenza di elaborazione AI locale con una NPU per amplificare l’intelligenza, l’efficienza e la creatività del team attraverso le esperienze Copilot+ PC progettate per il lavoro.

Se abbinato alla Surface Pro Flex Keyboard, Surface Pro si trasforma in un laptop Windows estremamente versatile. La tastiera può essere utilizzata sia collegata che in modalità wireless, consentendo agli utenti di adattarsi rapidamente e di lavorare in modo efficiente in qualsiasi ambiente, dall’ufficio al sedile di un aereo o di un treno. Questa flessibilità consente agli utenti di avere un’esperienza di digitazione confortevole e di alto livello che migliora la produttività ovunque si lavori.

Il display PixelSense da 13 pollici estende ulteriormente la versatilità di Surface Pro, sottolinea Microsoft. È stato progettato per essere utilizzato facilmente con input tattile e penna come tablet o laptop, e la tecnologia antiriflesso e colore adattivo aiuta gli utenti a vedere chiaramente i contenuti sullo schermo in quasi tutti gli ambienti di illuminazione e riduce i riflessi fino al 50%. Il nuovo display OLED opzionale offre nuovi livelli di luminosità di picco e colori coinvolgenti che migliorano la leggibilità anche in ambienti con illuminazione fluorescente o alla luce diretta del sole.

Microsoft Surface Pro offre anche opzioni di accesso versatili e sicure. I clienti possono effettuare l’accesso con il riconoscimento facciale grazie alla fotocamera Windows Hello integrata o con il lettore NFC integrato con chiavi di sicurezza come YubiKey 5C NFC per lavorare in modo sicuro senza utilizzare una password. Surface Pro è anche certificato per l’uso con Imprivata Enterprise Access Management (EAM), che consente agli operatori sanitari di toccare il proprio badge o la propria chiave di sicurezza abilitata NFC per accedere e uscire rapidamente. Questo migliora i flussi di lavoro nel settore sanitario e salvaguarda i dati dei pazienti grazie alla disconnessione istantanea degli utenti, riduce gli errori impedendo ai medici di registrare le cartelle cliniche con il profilo sbagliato e aumenta la produttività grazie a un cambio di utente rapido e sicuro.

In tutti i settori, dalla vendita al dettaglio all’istruzione, i clienti sottolineano l’importanza della sostenibilità nell’acquisto dei dispositivi e Surface Pro è stato progettato tenendo conto di questi obiettivi, evidenzia Microsoft. L’involucro è realizzato con un minimo dell’89% di contenuto riciclato, tra cui il 100% di lega di alluminio riciclata e il 100% di metalli di terre rare riciclate. È inoltre progettato per essere riparato, con componenti sostituibili come la scheda madre, la batteria, le fotocamere e un’unità SSD rimovibile a cui si può accedere attraverso uno sportello facile da aprire dietro il kickstand.

Surface Pro è il dispositivo perfetto per la produttività in movimento, con prestazioni fulminee e potenza accelerata dall’intelligenza artificiale, il tutto in un pacchetto sottile, leggero e versatile.

Sicurezza by design e by default

In linea con l’impegno della Secure Future Initiative di Microsoft, la sicurezza è la priorità assoluta e l’azienda si sta impegnando a progettare i suoi prodotti in modo che siano sicuri per design e per default, alzando continuamente l’asticella per offrire una difesa solida contro l’evoluzione del panorama delle minacce sia per i clienti che per l’intero ecosistema Windows.

Windows 11, che Microsoft definisce il suo sistema operativo più sicuro in assoluto, riduce drasticamente l’esposizione agli attacchi grazie all’abilitazione di strumenti e tecnologie di sicurezza avanzati per progettazione e per impostazione predefinita. Questo protegge da phishing, malware, ransomware e altre minacce in continua evoluzione.

Oltre a Windows, ogni livello di un dispositivo Surface, dall’hardware al cloud, è gestito e protetto da Microsoft. Questo offre ai clienti il massimo controllo, una protezione proattiva e la massima tranquillità, ovunque e comunque lavorino. Il team di Microsoft pensa costantemente a come gli attori malintenzionati potrebbero minacciare le aziende e garantisce che queste abbiano sempre le ultime novità attraverso Windows Update, assicurando che i team rimangano protetti e sicuri.

I PC Copilot+ sono i PC Windows più sicuri in assoluto, secondo la società di Redmond, con il processore di sicurezza Microsoft Pluton attivato di default su tutti i PC Copilot+. Pluton, una tecnologia di sicurezza chip-to-cloud progettata da Microsoft e incorporata dai partner di silicio direttamente nella CPU, garantisce i principi Zero Trust alla base. Questo design aiuta a proteggere informazioni sensibili come password, identità degli utenti e chiavi di crittografia da potenziali attacchi. Agisce come un caveau sicuro all’interno del computer, assicurando che anche se qualcuno ottiene l’accesso fisico al dispositivo, non possa facilmente rubare i dati critici.

Pluton riceve aggiornamenti regolari direttamente da Microsoft, garantendo sempre le più recenti funzionalità di sicurezza e protezioni contro le minacce in evoluzione. Microsoft sta inoltre lavorando in tutto l’ecosistema Windows per aggiornare le funzionalità di Pluton introducendo il Key Storage Provider (KSP) sui processori Intel Core Ultra (Serie 2), Snapdragon X Series e AMD Ryzen AI 300 series. Ciò consentirà una memorizzazione e una gestione più sicura delle chiavi crittografiche, rafforzando ulteriormente la sicurezza complessiva del dispositivo.

Questo approccio completo – sottolinea Microsoft – garantisce la protezione di tutti i livelli di un dispositivo Surface, offrendo un’esperienza sicura e senza interruzioni agli utenti e la massima tranquillità ai professionisti IT.

Per saperne di più sulle novità di Microsoft Pluton, è possibile consultare il blog di Windows IT Pro.

Sbloccare la produttività dell’intelligenza artificiale con Microsoft Windows

Questi nuovi PC Surface Copilot+ fanno parte di un ecosistema in espansione di soluzioni commerciali Windows che servono per ogni lavoro, in ogni organizzazione, in modo che i clienti Microsoft possano trovare un PC Copilot+ adatto a ogni esigenza.

A Ignite l’azienda ha presentato diverse funzionalità AI che migliorano i flussi di lavoro e potenziano la comunicazione e la collaborazione sfruttando la NPU dei PC Copilot+. Una di queste nuove esperienze è la nuova e migliorata esperienza di ricerca di Windows. Consente agli utenti di trovare i file utilizzando parole e frasi associate, senza dover ricordare i nomi esatti dei file o il loro contenuto sia per i file locali che per quelli attivi di OneDrive for Business.

Ad esempio, gli utenti possono trovare un documento sulla sostenibilità cercando “presentazione green”. Possono anche cercare immagini in base al loro contenuto, compreso il testo che si trova in un’immagine. Eliminando la necessità di una precisa corrispondenza di parole chiave nei nomi dei file o nei contenuti, si può risparmiare tempo prezioso, consentendo agli utenti di cercare intuitivamente file, informazioni o impostazioni nei modi che possono facilmente ricordare.

Windows, insieme a Microsoft 365 e ai dispositivi Surface, offre alle aziende una potente piattaforma per incrementare in modo sicuro la produttività, semplificare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione. Grazie a strumenti come Windows Autopatch, Autopilot in Intune e Windows Backup e Hotpatch, la distribuzione e la gestione sicura di questi nuovi PC non è mai stata così semplice, assicura Microsoft.

Nuovo Security Copilot in Surface Management Portal (Preview)

Con il Surface Management Portal di Microsoft Intune è possibile semplificare la gestione dei dispositivi Surface all’interno della propria organizzazione. Questo potente strumento offre agli amministratori IT una piattaforma centralizzata per monitorare, gestire e proteggere tutti i dispositivi Surface, assicurando che siano sempre aggiornati e funzionino in modo ottimale. Funzionalità come il monitoraggio dello stato di salute dei dispositivi, la gestione della garanzia e dell’assistenza aiutano le aziende a mantenere un ambiente IT sicuro ed efficiente, riducendo i tempi di inattività e migliorando la produttività dei dipendenti.

Ora Microsoft ha annunciato che a partire da questo mese i clienti avranno accesso a Security Copilot nel Surface Management Portal. Copilot offre la potenza dell’intelligenza artificiale generativa di Intune per semplificare e migliorare l’esperienza di gestione dei dispositivi per gli amministratori IT.

Con Copilot, gli amministratori IT possono cercare e risolvere rapidamente problemi specifici dei dispositivi, riepilogare le informazioni sulla garanzia e accedere ai ticket di assistenza e agli ordini di servizio relativi ai dispositivi Surface della loro organizzazione. In questo modo riducono il tempo e l’impegno necessari per le attività di manutenzione di routine, guadagnando più tempo per concentrarsi su altre iniziative. Inoltre, Copilot raccoglie in un’unica vista i dati contestualmente rilevanti dei dispositivi Surface iscritti a Intune e le informazioni pubbliche, semplificando il processo di gestione e migliorando l’efficienza complessiva.

L’anteprima privata con un gruppo selezionato di clienti ha permesso a Microsoft di raccogliere feedback critici e insight che hanno dato forma all’esperienza attuale. A partire dal 24 febbraio, i clienti potranno partecipare all’anteprima pubblica e le informazioni e gli insegnamenti che Microsoft otterrà aiuteranno l’azienda a plasmare il futuro del Surface Management Portal.

Per saperne di più su Security Copilot in Surface Management Portal, è possibile visitare il blog di Surface IT Pro.

Nuovo Surface USB4 Dock

È possibile migliorare lo spazio di lavoro con il nuovo Surface USB4 Dock, il dock essenziale per la produttività e la connettività. Collega e alimenta dispositivi come il nuovo Surface Pro e il Surface Laptop con gli accessori tramite due porte USB-C, una USB-A, Ethernet e HDMI.

Questo nuovo dock –che sarà disponibile a partire dal 18 febbraio 2025 – consente di ricaricare velocemente i nuovi Surface Pro e Surface Laptop con un passaggio di energia fino a 65 W e di trasferire velocemente i dati fino a 40 Gbps. Il supporto per il doppio monitor 4K, tramite USB-C o HDMI, trasforma lo spazio di lavoro in una centrale a tre schermi.

Nuove esperienze con Surface Hub 3

Surface Hub 3 è il primo touch board di Teams Rooms. Microsoft ha unito l’iconico design di Surface alle esperienze inclusive e collaborative di Teams Rooms che definiscono lo spazio di riunione. L’azienda intende aiutare i suoi clienti a creare un’esperienza coerente in tutto l’Hub e in altre sale conferenze e spazi collaborativi, sia per i team che vi si riuniscono sia per gli amministratori IT che gestiscono la tecnologia.

Ora sta collaborando con Teams per portare nuove esperienze su Surface Hub 3. Microsoft Edge su Surface Hub 3 offrirà un accesso continuo ai siti web, alle app web di terze parti e ai contenuti personali, con un pulsante della schermata iniziale facile da usare per la navigazione. Edge funzionerà in modalità Kiosk per garantire privacy e sicurezza e le sessioni di Edge potranno essere condivise nelle riunioni di Teams. La disponibilità generale di Edge su Hub 3 è prevista per il terzo trimestre del 2025.

I dipendenti vogliono avere la possibilità di condividere i contenuti nel modo migliore per loro, quindi Microsoft sta aggiungendo il supporto Miracast alle Teams Rooms sui dispositivi Windows. Miracast consente di proiettare in modalità wireless i contenuti da un PC Surface a Surface Hub 3.

Per saperne di più sulle nuove esperienze in arrivo su Surface Hub 3, è possibile visitare il Surface IT Pro Blog.