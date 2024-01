Microsoft Mesh ora disponibile in Teams, per esperienze 3D immersive

Secondo il rapporto Work Trend Index di Microsoft, il 43% dei leader afferma che la creazione di relazioni è la sfida maggiore nel lavoro remoto e ibrido.

E proprio per supportare il lavoro ibrido e le organizzazioni geograficamente distribuite, la società di Redmond ha sviluppato Microsoft Mesh.

Mesh permette di vivere esperienze immersive in 3D grazie a una tecnologia di nuova generazione che fa sì che le connessioni virtuali siano più simili alle interazioni di persona.

Mesh è disponibile su pc e dispositivi Meta Quest VR, ed è ora possibile sfruttare i vantaggi di una connessione più profonda direttamente all’interno di Microsoft Teams, il luogo di lavoro intelligente per centinaia di milioni di persone.

Mesh in Teams aumenta il coinvolgimento nelle riunioni di team grazie a spazi immersivi in 3D pronti per l’uso e realizzati in base alle esigenze degli utenti, sia che si tratti di un meeting del proprio team, di una sessione di brainstorming o di una tavola rotonda.

Gli utenti possono progettare un avatar che li rappresenti ed è possibile includete tutti nella conversazione. La soluzione permette di ospitare discussioni multiple e simultanee di piccoli gruppi con l’audio spaziale, che consente conversazioni laterali produttive durante il brainstorming, come nel mondo fisico. Questo – sottolinea Microsoft – riduce il carico cognitivo e aumenta l’efficacia delle discussioni.

È inoltre possibile utilizzare le stesse funzioni di Teams che gli utenti già conoscono e apprezzano, all’interno di uno spazio 3D, come l’accesso ai contenuti condivisi per la collaborazione, la comunicazione con la chat e l’utilizzo delle reazioni dal vivo per esprimersi meglio.

Con Microsoft Mesh, le organizzazioni possono anche ospitare eventi di grandi dimensioni con esperienze immersive personalizzate e adatte alle loro esigenze. Con l’editor no-code, è possibile iniziare con una serie di spazi immersivi già pronti e personalizzare lo spazio aggiungendo elementi visivi come banner con il logo dell’organizzazione, video che illustrano il prodotto, contenuti di presentazione e altro ancora.

Con gli strumenti Microsoft per l’organizzazione di eventi, facili da usare, è possibile orchestrare questi elementi visivi in modo che si adattino al flusso dell’evento. Per poi eventualmente fare un ulteriore passo avanti e sfruttate la potenza di Unity con il toolkit Mesh per creare esperienze interattive personalizzate, tra cui luoghi per riunioni a tutti i livelli, onboarding, simulazioni o formazione. Con l’editor no-code e il toolkit Mesh per creare esperienze personalizzate, le opportunità diventano infinite, mette in evidenza Microsoft.