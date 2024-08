Microsoft Loop 2.0: nuovo indirizzo, nuovo look e nuove funzionalità

Microsoft ha annunciato il lancio della nuova versione di Microsoft Loop, l’app che consente a professionisti e team di co-creare e collaborare. Diverse le novità, a partire da un nuovo indirizzo e una nuova interfaccia grafica.

Microsoft Loop ha infatti un nuovo URL: loop.cloud.microsoft. Il nuovo indirizzo sul nuovo dominio in realtà, più che dell’aggiornamento dello strumento di collaboration, fa parte di una strategia di consolidamento di app e servizi su un dominio unificato avviata da Microsoft già dallo scorso anno.

Con l’ampliamento e la crescita dei servizi cloud di Microsoft nel corso degli anni, infatti, è man mano cresciuto anche lo spazio di dominio su cui risiedono, fino a raggiungere le centinaia di unità. Nel corso del tempo, questa frammentazione ha creato sfide crescenti per la navigazione da parte dell’utente finale, per la semplicità amministrativa e per lo sviluppo di esperienze cross-app.

Per questo motivo Microsoft aveva annunciato di aver iniziato a ridurre questa frammentazione portando le app e i servizi Microsoft 365 autenticati e rivolti agli utenti in un unico dominio coerente e coeso: cloud.microsoft. E ora anche Microsoft Loop ha eseguito il passaggio in questa “nuova casa”.

Secondo Microsoft, il consolidamento delle esperienze autenticate degli utenti di Microsoft 365 in un unico dominio porterà diversi vantaggi ai clienti. Per gli utenti finali, l’esperienza complessiva sarà ottimizzata riducendo le richieste di accesso, i reindirizzamenti e i ritardi nella navigazione tra le app. Per gli amministratori, ridurrà drasticamente la complessità degli elenchi di permessi necessari per garantire la sicurezza del tenant, consentendo agli utenti di accedere alle app e ai servizi necessari per il loro lavoro. E per tutti i clienti e gli sviluppatori di soluzioni Microsoft, getterà le basi per un’integrazione migliore e più stretta in tutto l’ecosistema Microsoft 365, semplificando lo sviluppo e migliorando le prestazioni delle esperienze cross-app.

Per quanto riguarda le novità specifiche di Microsoft Loop, queste partono innanzi tutto da un nuovo look e una user interface ridisegnata per rendere più facile per gli utenti accedere agli appunti delle riunioni, ai preferiti, agli elementi recenti e altro ancora.

La nuova interfaccia utente prevede, in bella evidenza, un nuovo pulsante Create facilmente accessibile sulla barra sinistra dell’app. Microsoft Loop 2.0 riorganizza anche le note dei meeting, aggiorna l’esperienza dei preferiti e degli elementi recenti e introduce ulteriori miglioramenti e funzionalità. La nuova user interface è in fase di roll-out graduale.