Microsoft lancia la Community Challenge per le competenze digitali

La nuova Microsoft Lombardia Community Challenge fornirà finanziamenti alle organizzazioni no-profit locali per avviare o espandere progetti comunitari di impatto relativi alle competenze digitali.

Microsoft sta lanciando un nuovo fondo in Italia per supportare le organizzazioni no-profit che desiderano avviare o espandere progetti comunitari di impatto relativi alle competenze digitali.

La Microsoft Lombardia Community Challenge per le competenze digitali, gestito dall’azienda no-profit ChangeX, ha come obiettivo quello di promuovere le competenze digitali per bambini, adulti e anziani nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Pavia.

Questo è il secondo fondo comunitario che Microsoft sta introducendo nell’area della sua Cloud Region italiana. La prima Microsoft Lombardia Community Challenge, lanciata all’inizio di quest’anno, ha assegnato fondi a 12 progetti, tra cui un’iniziativa finalizzata a ridurre i divari sociali e di genere nell’educazione; un progetto per promuovere l’agricoltura sostenibile e la coesione sociale; e un laboratorio gastronomico, dove i ragazzi con disabilità cucinano e servono piatti locali, promuovendo l’inclusione.

Le organizzazioni no-profit idonee possono ora richiedere finanziamenti fino a 15.000 € tramite la Microsoft Lombardia Community Challenge per le competenze digitali. ChangeX ha sviluppato un processo semplice in più fasi per ottenere finanziamenti per le comunità e consentire loro di realizzare progetti d’impatto. Ai candidati verrà chiesto di fornire un piano d’azione e un semplice budget. Le domande saranno valutate in base a una serie di criteri, come fattibilità, impatto e ambito. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2024.

Grazie a questa Community Challenge, Microsoft si impegna a sostenere le comunità locali come parte della sua visione più ampia di avere un impatto positivo e duraturo nelle regioni in cui si trovano i suoi datacenter. Ad oggi, Microsoft e ChangeX hanno lanciato 49 fondi comunitari in più paesi, finanziando quasi 800 progetti comunitari e beneficiando circa 235.000 persone.

“In Microsoft crediamo nel potere trasformativo della tecnologia. Attraverso la Microsoft Lombardia Community Challenge per le competenze digitali possiamo dare il nostro contributo alla comunità e sostenere le organizzazioni no-profit nell’offerta di formazione di competenze digitali essenziali a bambini, adulti e anziani, garantendo a tutti l’opportunità di partecipare e prosperare nell’economia digitale. In una società in profonda trasformazione grazie alle nuove tecnologie digitali è importante che tutti possano cogliere le opportunità generate dall’innovazione digitale” ha commentato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

Niamh McKenna, cofondatrice e responsabile dell’impatto di ChangeX, ha dichiarato: “La nostra partnership con Microsoft ha già dato potere a centinaia di changemaker locali in diversi Paesi e siamo entusiasti di continuare il nostro lavoro a Milano con questo nuovo fondo”.

A questo collegamento è possibile ottenere tutte le informazzioni e presentare domanda.