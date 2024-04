Microsoft investe 1,5 miliardi di dollari in G42, azienda AI di Abu Dhabi

G42, la principale holding tecnologica di intelligenza artificiale (AI) con sede negli Emirati Arabi Uniti, e Microsoft hanno annunciato oggi un investimento strategico da 1,5 miliardi di dollari in G42.

L’investimento – spiegano le due società – rafforzerà la collaborazione tra le due aziende per portare le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale di Microsoft e le iniziative di skilling negli Emirati Arabi Uniti e in altri Paesi del mondo. Nell’ambito di questa partnership allargata, Brad Smith, Vicepresidente e Presidente di Microsoft, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di G42.

Nelle intenzioni delle due aziende, questa collaborazione ampliata consentirà alle organizzazioni di tutte le dimensioni in nuovi mercati di sfruttare i vantaggi dell’AI e del cloud, garantendo al contempo l’adozione di un’IA che aderisce a standard di livello mondiale in materia di sicurezza e protezione.

Sulla base della collaborazione di lunga data tra le due organizzazioni nelle iniziative di AI e di trasformazione digitale, l’investimento di Microsoft approfondisce l’impegno reciproco in questa partnership strategica. G42 gestirà le sue applicazioni e i suoi servizi di AI su Microsoft Azure e collaborerà per fornire soluzioni avanzate di AI a clienti globali del settore pubblico e a grandi imprese.

G42 e Microsoft collaboreranno inoltre per portare l’AI avanzata e l’infrastruttura digitale nei Paesi del Medio Oriente, dell’Asia centrale e dell’Africa, fornendo a queste nazioni un accesso equo ai servizi per risolvere importanti problemi governativi e aziendali, garantendo al contempo i più elevati standard di sicurezza e privacy.

La partnership sosterrà inoltre lo sviluppo di una forza lavoro e di un pool di talenti qualificati e diversificati nel campo dell’intelligenza artificiale che guideranno l’innovazione e la competitività degli Emirati Arabi Uniti e della regione in generale, con l’investimento di 1 miliardo di dollari in un development fund per gli sviluppatori.

La partnership commerciale è sostenuta da garanzie per entrambi i governi attraverso un accordo unico nel suo genere che prevede l’applicazione di best practice di livello mondiale per garantire uno sviluppo e una diffusione dell’AI sicuri, affidabili e responsabili. Microsoft e G42 lavoreranno a stretto contatto per elevare il quadro di sicurezza e conformità della loro infrastruttura internazionale congiunta. Entrambe le aziende si impegneranno a rispettare le leggi e le normative statunitensi e internazionali in materia di commercio, sicurezza, AI responsabile e integrità aziendale. Il lavoro su questi temi è regolato da un dettagliato Accordo intergovernativo di garanzia (IGAA, Intergovernmental Assurance Agreement) tra G42 e Microsoft, sviluppato in stretta consultazione con i governi degli EAU e degli Stati Uniti.