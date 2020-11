Microsoft Edge vuol diventare la dashboard per gestire il lavoro quotidiano

Dopo aver portato i contenuti di Office 365 in Microsoft Edge ora Microsoft ha aggiunto ulteriori contenuti al suo browser, con l’intenzione che esso diventi una dashboard per gestire il lavoro quotidiano.

Nello specifico, arrivano in Microsoft Edge notizie e informazioni dai propri fornitori di contenuti preferiti in una nuova sezione My Feed all’interno della pagina della nuova scheda degli account Enterprise.

Il browser, nella visione di Microsoft, è più che un semplice strumento di ricerca e navigazione del web: diventa una porta d’accesso agli strumenti e alle informazioni che servono agli utenti per svolgere il proprio lavoro quotidiano, in tempi di smart working in cui lo spazio lavorativo è sempre più virtuale e basato su cloud.

Questo feed personalizzabile è stato progettato, spiega Microsoft, per consentire agli utenti di tenersi informati e di collegarsi in modo semplice e veloce alle informazioni più rilevanti per il proprio settore o per la propria azienda.

In precedenza, l’esperienza del nuovo tab offriva le notizie come un toggle separato; ora invece le risorse del lavoro e delle notizie sono disponibili in un’unica vista. La nuova funzione My Feed sarà disponibile in anteprima inizialmente solo nelle build per i Microsoft Edge Insider a partire dalla versione 87.0.0.

Quando l’utente effettua l’accesso utilizzando il proprio account Azure Active Directory aziendale (o del proprio istituto nel caso degli account education), l’apertura della pagina di una nuova scheda in Microsoft Edge offrirà il familiare contenuto per il lavoro e la produttività di Office 365 e nuovi contenuti che organizzano i feed di notizie rilevanti per il proprio settore e i propri interessi, in un’unica vista.

My Feed riunisce le informazioni dai fornitori di notizie rilevanti per il proprio lavoro e settore ma i contenuti possono essere ulteriormente personalizzati in base ai propri interessi. Inoltre gli amministratori IT possono selezionare quali argomenti e interessi sono disponibili per la loro organizzazione, nel portale admin center di Microsoft 365.

Parallelamente, l’esperienza di Office e produttività nella pagina di una nuova scheda Enterprise, che include la ricerca Microsoft in Bing, i riquadri dinamici e i contenuti di Office 365, continua a essere disponibile per accedere alle risorse della propria organizzazione, rendendo Edge una dashboard unificata per il proprio lavoro quotidiano.