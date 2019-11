Microsoft Dynamics 365 cresce in funzionalità e fatturato

In occasione del Dynamics 365 Day, Microsoft ha reso noti i risultati finanziari ed evolutivi della piattaforma cloud.

Dynamics 365 nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020 ha registrato un aumento dei ricavi con una crescita del 41% rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Peraltro, non è solo il fatturato a crescere: Sono oltre 400 le nuove funzionalità e applicazioni di Dynamics 365 e Power Platform annunciate da Microsoft negli ultimi 50 giorni.

Alcuni esempi: Dynamics 365 Product Insights è una nuova applicazione che raccoglie informazioni dai dispositivi connessi, tracciandone le performance e le interazioni con i clienti e permettendo alle organizzazioni di costruire relazioni più significative e di migliorare il coinvolgimento degli utenti, oltre a rilevare e risolvere eventuali anomalie in tempi rapidi.

Ancora, segnaliamo Dynamics 365 Customer Insights, che offre insight azionabili utili per creare esperienze customizzate per i clienti anche in scenari B2B complessi.

Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service si è arricchito di nuove funzionalità permettendo ai team di assistenza di creare e testare più facilmente agenti virtuali in grado di conversare in modo naturale e personalizzato con i clienti.

Dynamics 365 Fraud Protection aiuta, invece, a contrastare le frodi relative ai pagamenti sui siti di e-commerce, aumentando al contempo i tassi di accettazione delle transazioni legittime dei clienti.

Per Power Platform sono state annunciate nuove feature come: la nuova funzionalità di robotic process automation UI flows introdotta in Power Automate, la nuova soluzione Power Virtual Agents che permette di creare in pochi minuti bot efficaci, l’integrazione tra Teams e Power Platform, che combina il meglio delle possibilità di collaborazione con gli insight, le dashboard, le applicazione e le possibilità di automazione di Power Platform.

Per finire, un nuovo set di modelli preconfigurati per AI Builder, che espande le possibilità di personalizzazione delle applicazioni di AI in base alle specifiche esigenze di business.

Il successo della piattaforma Dynamics 365 sul mercato è testimoniato dal numero di aziende di grande rilievo che ne fanno uso. Citiamo, fra le altre, Gruppo Comoli Ferrari, Infocamere, Rina e Woolrich che hanno avviato partnership con Microsoft per sfruttare le capacità della piattaforma cloud al fine di migliorare l'efficienza e la versatilità dei propri ecosistemi.