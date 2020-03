Non solo nella sicurezza: Microsoft ha annunciato l’introduzione di nuove e avanzate funzionalità di intelligenza artificiale anche nelle applicazioni di Dynamics 365, nonché una nuova soluzione per aiutare le organizzazioni centrate sui progetti a trasformare le loro operation.

I clienti si aspettano esperienze personalizzate e coerenti in ogni punto di contatto, spiega Microsoft: molte organizzazioni, tuttavia, fanno fatica a modernizzare la customer experience, spesso a causa di sistemi disconnessi e dei silos di dati che non sono in grado di fornire il quadro completo del customer journey attraverso siti web, acquisti, chiamate al servizio assistenza e app mobili.

Intelligenza artificiale in Dynamics 365

Gli aggiornamenti per Dynamics 365 Customer Insights, la piattaforma per i dati dei clienti (customer data platform, CDP) di Microsoft, aiuteranno a risolvere questi problemi, afferma la società di Redmond, che aggiunge nuove connessioni dati, anche di terze parti, per arricchire ulteriormente i profili dei clienti, che possono essere aggiornati e attivati ​​in tempo reale, oltre ad abilitare insight con Microsoft Azure Synapse Analytics.

Customer Insights arricchirà in modo univoco i profili con una combinazione di intelligence proprietaria sulla audience della marca e di fonti di dati di terze parti, quali dati demografici e interessi, informazioni firmografiche, trend di mercato e dati sull'utilizzo di prodotti e servizi.

I clienti della piattaforma Microsoft possono anche sfruttare Microsoft Forms Pro, soluzione di sondaggio enterprise semplice ma potente, per integrare il prezioso input dei consumatori attraverso i canali e consentire alle organizzazioni di agire su insight basati sul cambiamento del comportamento e della percezione del cliente.

Tutto ciò si integra per creare una visione olistica a 360 gradi di un cliente e per aggiornare i profili e le attività dei clienti in tempo reale, al fine di consentire alle organizzazioni di conoscere la propria audience e migliorare l’engagement.

Le organizzazioni possono ottenere insight più approfonditi usando Azure Synapse Analytics, che combina i dati dei clienti con i dati aziendali e di streaming per migliorare la completezza delle informazioni, eseguire l'elaborazione degli analytics in modo veloce e creare modelli personalizzati di machine learning.

Ciò consente alle aziende di prevedere le esigenze dei clienti mediante gli insight e di ottenere indicazioni sulla prossima migliore azione per ridurre l'abbandono e capitalizzare le opportunità di revenue per tutta la durata di una relazione con il cliente.

Le organizzazioni possono agire su questi insight in tempo reale su più destinazioni attraverso API predefinite per consentire la commercializzazione onsite, la personalizzazione del sito web, le campagne di marketing dinamico e il targeting degli annunci più efficace.

Oltre alle capacità di intelligenza artificiale ampliate sulla customer data platform, Microsoft ha anche esteso le funzionalità che consentono ai responsabili sales di prevedere le vendite in modo più accurato e introdotto un nuovo unified engagement center per i rappresentanti delle vendite interni.

Disponibili ora per Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Sales Insights, le nuove funzionalità di forecasting manuale e predittivo consentono agli addetti e ai reparti vendita di comprendere meglio la pipeline, prevedere in modo più accurato i risultati e ottenere visibilità sulla performance futura.

Le funzionalità di forecasting predittivo abilitano un processo decisionale proattivo, necessario per raggiungere gli obiettivi di vendita. Dynamics 365 raggiunge questo risultato estraendo pattern dai dati di customer relationship management (CRM), dai lead attuali e storici, dalle opportunità vinte o perse, da contatti, account, interazioni con i clienti, come email e chiamate, e ancora più fonti di dati, per poi proiettare questi pattern nel futuro. Soprattutto, chiunque può accedere agli insight, senza bisogno di essere data scientist o esperti di tecnologia.

Il nuovo engagement center progettato per accelerare le vendite offre a ciascun venditore interno un modo semplificato per valutare, ricercare e coinvolgere rapidamente nuovi contatti o opportunità. L'esperienza aiuta i venditori a rimanere nel contesto di Dynamics 365 e a passare rapidamente da un lead o opportunità al successivo in una coda di lavoro con priorità potenziate dall’intelligenza artificiale, senza la necessità di cambiare visualizzazione per intraprendere la migliore azione successiva.

Microsoft vuole portare la potenza dell’intelligenza artificiale anche nel reparto finance dell’azienda, nei processi finanziari dell’impresa. Poiché le organizzazioni cercano di prendere rapidamente decisioni, ridurre i rischi e concentrarsi su iniziative strategiche, è fondamentale liberare il comparto finance da attività quotidiane ripetitive, time consuming e di scarso valore.

Sfruttando il potenziale dell'intelligenza artificiale, Microsoft Dynamics 365 Finance Insights consente non solo di comprendere e agire rapidamente sulla posizione di liquidità dell’azienda, ma anche di intraprendere azioni proattive per migliorarla. Le attività di basso profilo vengono automatizzate o rimosse, la barriera dello sviluppo o dell'assunzione di competenze di intelligenza artificiale viene superata e sono resi disponibili gli insight per far avanzare il business.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Il modo in cui le persone oggi lavorano è cambiato, sottolinea Microsoft, così come è cambiato il modo in cui le organizzazioni gestiscono le loro attività commerciali. Le aziende di tutti i settori stanno innovando i modelli di business per supportare le offerte di servizi project-centric.

E mentre l'ottimizzazione del business è diventata più semplice con l'ascesa delle tecnologie mobile e cloud, le organizzazioni continuano a lottare con la gestione dei dati attraverso sistemi diversi. Questi silos di dati all'interno di aziende e team project-centric hanno un impatto negativo sulla trasformazione del modello di business, sull'acquisizione dei clienti, sulla fidelizzazione dei dipendenti, sulla delivery dei progetti e sulla redditività aziendale.

È per risolvere questa tipologia di problemi che Microsoft introduce ora una nuova applicazione Dynamics 365 che collega i team di progetto interfunzionali, fornendo la visibilità, la collaborazione e le informazioni necessarie per guidare il successo delle organizzazioni project-centric.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations, che sarà generalmente disponibile dal 1° ottobre 2020, offre tutto il necessario per ottimizzare le operation lungo l’intero percorso, dal prospect alla monetizzazione, il tutto in un'unica applicazione.

Dynamics 365 Project Operations è basato sull’unified business cloud di Microsoft e sfrutta la lunga esperienza della società di Redmond nel coprire sia il front office che il back office, nonché nel project management, per collegare team incentrati sul progetto attorno a dati attuabili. Applicando la potenza di Microsoft Project insieme a Dynamics 365, Microsoft intende sviluppare la prossima generazione di strumenti in grado di reinventare il funzionamento delle organizzazioni project-centric.

Le funzionalità nuove che si aggiungono a Dynamics 365 e alla piattaforma Microsoft Power sono in arrivo tra aprile e settembre 2020, nella 2020 wave 1 release.