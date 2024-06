Microsoft: così i cybercriminali prendono di mira i Giochi Olimpici di Parigi

Il Microsoft Threat Analysis Center (MTAC) ha pubblicato il report “Russian Influence Efforts Converge on 2024 Paris Olympic Games” e il relativo blog post di Clint Watts, General Manager of the Microsoft Threat Analysis Center, che forniscono informazioni sulle operazioni di influenza (IO) condotte da threat actor affiliati alla Russia che stanno prendendo di mira le Olimpiadi di Parigi del 2024.

Secondo il report, i cybercriminali affiliati alla Russia stanno portando avanti una serie di campagne di influenza malevola contro la Francia, il Presidente francese Emmanuel Macron, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e i Giochi di Parigi.

Ciò, con due obiettivi primari: denigrare la reputazione del CIO; e diffondere la paura che a Parigi si verificheranno atti di violenza durante i Giochi e dissuadere gli spettatori dal parteciparvi.

Secondo il report di Microsoft, la Russia ha una storia decennale di attacchi ai Giochi olimpici e l’MTAC ha osservato che le vecchie tattiche ora si fondono con l’Intelligenza Artificiale. Ad esempio nel giugno 2023: La prima grande attività incentrata sulle Olimpiadi si è verificata con la pubblicazione di un falso documentario intitolato “Olympics has Fallen” da parte di Storm-1679, che ha utilizzato l’AI per falsificare le voci e creare una grafica accattivante. Hanno anche creato false recensioni positive del documentario apparentemente create da autorevoli organi di informazione.

La tattica principale di Storm-1679 – evidenziano gli esperti dell’MTAC – consiste nella creazione di contenuti parodistici che imitano i media affidabili, in particolare attraverso video clip di breve durata pubblicati sui social media. I contenuti si concentrano sulla corruzione all’interno del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e mettono in guardia da potenziali violenze durante i Giochi.

Storm-1099, alias “Doppelganger”, sta pubblicando articoli su Reliable Recent News e su altri 15 siti web falsi in lingua francese che hanno l’obiettivo di diffondere il timore di possibili violenze durante i Giochi e criticano il governo di Macron.

In prospettiva, l’MTAC prevede un’intensificazione delle attività malevole russe incentrate sulle Olimpiadi, con un’attenzione particolare all’espansione delle attività in francese, inglese, tedesco e altre lingue.

Maggiori informazioni, e download del report completo, sono disponibili nel blog di Microsoft.