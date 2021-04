Microsoft, partono i corsi di technical skill con AiCademy

Microsoft ha annunciato una nuova partnership con AiCademy, un progetto di esperti nell’ambito delle risorse umane e dell’Information Technology per promuovere skill tecniche e trasversali con l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti.

AiCademy entra infatti a far parte di Ambizione Italia #DigitalRestart, piano di Microsoft nel nostro Paese con l’obiettivo di generare nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico e che prevede, tra le diverse aree di azione, anche un programma di formazione per offrire digital skill a 3 milioni di persone tra studenti, professionisti e disoccupati entro il 2023.

La collaborazione si traduce in una serie di percorsi di formazione specializzata in ambito ICT – denominati Corsi Technical Skill per acquisire nuove competenze digitali in linea con il mercato del lavoro.

I corsi consentono di approfondire le tecnologie Microsoft quali Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform. Alcuni di questi corsi sono anche focalizzati alla preparazione per il conseguimento delle certificazioni Microsoft.

A questi, sono affiancati anche corsi dedicati alle Role Skill, con contenuti specifici e trasversali su determinati ruoli aziendali come il consulente, il project manager o l’account manager e training specifici per potenziare le proprie Soft Skill, in ambito comunicazione, collaborazione e dinamiche di team work.

In termini di didattica – sia in presenza sia a distanza – AiCademy fa leva su soluzioni di Interactive Learning che favoriscono l’apprendimento tramite simulazioni, giochi, Role-playing; inoltre sono disponibili Sportelli Q&A e Questionari Forms per valutare l’efficacia e la qualità della formazione erogata e ricevere un costante feedback dai partecipanti.

Laura Petrini, General Manager di AiCademy, parla del principio inspiratore della Scuola: l’apprendimento continuo è al centro della missione, così come lo sono le persone.

AiCademy ritiene che la trasformazione digitale delle aziende sia strettamente connessa all’accrescimento costante delle competenze, in particolare quelle Microsoft, legate all’esperienza sul campo e al loro aggiornamento.

Petrini ha inoltre sottolineato come in AiCademy credano molto nel lavoro sinergico ovvero nel coinvolgimento di tutti gli attori della formazione e nello scambio continuo.

In particolare la società è molto felice di questa nuova partnership con Microsoft Italia perché offrirà ancora più opportunità ai propri studenti.

Claudia Angelelli, responsabile dell’area tecnica della divisione partner di Microsoft Italia ha a sua volta dichiarato che il digitale è cruciale per accelerare l’innovazione e aiutare organizzazioni e imprese a ripartire e crescere.

Tuttavia, tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, il Cloud e la Data Analysis richiedono spesso competenze e professionalità che al momento le aziende faticano a trovare sul mercato.

La collaborazione con AiCademy nell’ambito di Ambizione Italia #DigitalRestart consentirà di ridurre questo gap, contribuendo così a dare nuovo impulso allo sviluppo e alla crescita dell’Italia.