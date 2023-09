Microsoft Copilot: la nuova era dell’AI arriva in Windows 11, Microsoft 365, Edge e Bing

Oggi Microsoft ha annunciato l’unificazione di tutte le funzionalità di AI in Microsoft Copilot, che l’azienda descrive come il “compagno” di intelligenza artificiale per le attività di tutti i giorni.

Copilot – spiega Microsoft – sarà in grado di integrare nozioni di contesto con le informazioni prese dal web, i dati professionali con le attività su cui si sta lavorando al pc per fornire agli utenti un supporto migliore, con le massime garanzie di privacy e sicurezza.

Microsoft sostiene che siamo entrati in una nuova era dell’AI, che sta cambiando radicalmente il modo in cui ci relazioniamo con la tecnologia e ne traiamo beneficio. La convergenza di chat e modelli LLM (Large Language Model), rende possibile interagire con gli strumenti di AI direttamente in linguaggio naturale con la consapevolezza che la tecnologia è sufficientemente intelligente per rispondere alle esigenze degli utenti e agire.

Microsoft Copilot offrirà un’esperienza semplice, disponibile gratuitamente in Windows 11, in Microsoft 365 e nel browser web con Edge e Bing.

Funzionerà come un’app e sarà richiamabile al bisogno con un semplice clic del tasto destro del mouse. Nel corso del tempo Microsoft continuerà ad aggiungere funzionalità e connessioni a Copilot alle applicazioni più utilizzate, in linea con la visione di offrire un’esperienza unificata.

Microsoft Copilot inizierà a essere distribuito nella prossima versione di Windows 11 a partire dal 26 settembre e in Bing Edge e Microsoft 365 Copilot in autunno. Sulla base dei feedback e degli insight raccolti nell’ultimo anno, Microsoft ha inoltre annunciato nuovi aggiornamenti nel portfolio di prodotti:

Windows 11 sarà aggiornato con una nuova ambiziosa release che include oltre 150 nuove funzionalità , che porteranno la potenza di Copilot e nuove esperienze basate sull’intelligenza artificiale in app come Paint, Photos, Clipchamp e tante altre direttamente sul pc Windows.

Bing ed Edge saranno arricchiti di nuove funzionalità per migliorare l'esperienza utente grazie all'introduzione dei più recenti modelli che offrono le più avanzate funzionalità di AI disponibili. Bing aggiungerà il supporto per l'ultimo modello DALL.E 3 di OpenAI e fornirà risposte più personalizzate basate sulla cronologia delle ricerche; verrà introdotta una nuova esperienza di shopping alimentata dall'intelligenza artificiale e aggiornamenti a Bing Chat Enterprise , rendendola più mobile e visuale.

Microsoft 365 Copilot sarà disponibile per i clienti aziendali il 1° novembre 2023, insieme a Microsoft 365 Chat, un nuovo assistente AI che trasformerà completamente il modo di lavorare, riducendo la complessità e aiutando a sfruttare al meglio il proprio tempo.

Microsoft ha inoltre presentato i nuovi potenti dispositivi Surface che includeranno tutte queste esperienze AI e che saranno disponibili per il pre-ordine a partire da oggi:

Il nuovo Surface Laptop Studio 2 è basato su processori Intel Core di ultima generazione e di strumenti NVIDIA Studio . Il display è touchscreen PixelSense Flow da 14,4″ con un design flessibile dotato di tre posture uniche e del touchpad aptico per migliorare l'accessibilità.

Surface Laptop Go 3 è il più leggero e portatile della lineup ed è dotato di un display touchscreen e di prestazioni di alto livello, grazie al processore Intel Core i5, alle opzioni di memoria RAM e di storage e alla lunga durata della batteria.

Surface Go 4 for Business è il Surface 2-in-1, con il più alto livello di portabilità raggiunto fino ad ora, mette in evidenza Microsoft. Questo device è pensato per le aziende con l'obiettivo di supportare i processi di modernizzazione e stimolare la produttività.

Surface Hub 3 è pensato per migliorare il lavoro ibrido , grazie agli strumenti di collaborazione potenziati dall'AI, come Cloud IntelliFrame e Copilot in Whiteboard,

Le 3D printable Adaptive Pen Grips per Surface sono state aggiunte alla linea di accessori adattivi, consentendo così a un numero maggiore di utenti di esprimerne la loro creatività attraverso l'uso del digital ink.

Ulteriori dettagli sugli annunci di Microsoft sono disponibili sul blog di Microsoft 365.