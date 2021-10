Microsoft compra Ally.io per potenziare il portfolio Viva

Microsoft ha annunciato di aver acquisito Ally.io , un servizio software che aiuta le aziende a misurare i propri progressi rispetto agli OKR (obiettivi e risultati chiave), un modo comune in cui il management misura i progressi sia individuali che aziendali. Le due imprese non condividevano il prezzo di acquisto.

Microsoft prevede di incorporare Ally nella sua famiglia Viva di prodotti per l’esperienza dei dipendenti. Microsoft afferma che l’idea alla base dell’acquisizione di Viva and Ally è quella di fornire un modo più trasparente per comunicare gli obiettivi e gli obiettivi dell’azienda ai dipendenti.

in un blog post, Kirk Koenigsbauer – Chief Operating Officer & Corporate Vice President, Experiences + Devices di Microsoft ha dichiarato che la flessibilità e il lavoro a distanza sono sempre stati importanti, ma lo è anche il desiderio di svolgere un lavoro significativo. Il passaggio all’ibrido ha reso più difficile mantenere ogni leader, squadra e individuo allineato e muoversi allo stesso ritmo. Ally.io aiuta a dare a tutti nell’organizzazione visibilità e chiarezza sull’intero processo lavorativo, collegando il lavoro quotidiano agli obiettivi strategici dell’azienda.

La categoria OKR è un tema emergente e in rapida crescita. Ally.io sta aprendo la strada come uno degli strumenti più amati sul mercato. I clienti trovano l’esperienza Ally.io flessibile, facile da usare con un rapido time-to-value, secondo il manager di Microsoft. Dal suo lancio nel 2018, Ally.io è stato adottato da oltre 1.000 aziende leader nel settore dell’alta tecnologia, della produzione, dei servizi finanziari e della sanità in oltre 80 paesi.

Ally.io alimenterà un nuovo modulo Microsoft Viva. Viva è una piattaforma per l’esperienza dei dipendenti che riunisce comunicazioni, conoscenze, apprendimento, risorse e approfondimenti, ovunque le persone lavorino. Basato su Microsoft 365 e Microsoft Teams, Viva aiuta le organizzazioni a promuovere una cultura di connessione umana, crescita, benessere e successo. Ad oggi, Viva dispone di quattro moduli connessi – Connessioni, Approfondimenti, Argomenti e Apprendimento – che offrono un’esperienza olistica con approfondimenti intelligenti e fruibili nel flusso di lavoro. «Non vediamo l’ora di portare Ally.io nella famiglia Viva» , ha affermato Koenigsbauer

Ally.io e Microsoft Viva arricchiranno il modo in cui persone e team si uniscono per creare allineamento e ottenere risultati aziendali migliori. Nel corso del prossimo anno, prosegue Koenigsbauer, investiremo per portare Ally.io nel cloud Microsoft, evolvere le integrazioni esistenti con Microsoft Teams e intrecciare Ally.io in Viva, Office, Power BI e nel set più ampio di app e servizi Microsoft 365 . Fino ad allora, i clienti attuali possono continuare ad aspettarsi lo stesso ottimo supporto e servizio e i nuovi clienti possono continuare ad acquistare il servizio esistente tramite Ally.io.