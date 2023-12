Microsoft celebra il primo anno di Copilot e annuncia le novità in arrivo

Microsoft ha annunciato nuove feature di Copilot per Bing attraverso un post sul blog di Yusuf Mehdi, Executive Vice President, Consumer Chief Marketing Office. All’interno del blog post, Yusuf Mehdi celebra il primo anno di Microsoft Copilot e fornisce qualche insight su ciò che accadrà nel 2024. Innanzitutto, sulle nuove funzionalità che verranno presto introdotte e che Microsoft ha iniziato a testare come GPT-4 Turbo, la nuova modalità DALL-E 3, Code Interpreter, il Multi-Modal con Search Grounding, la deep search e altro ancora. Poi, su alcuni dei casi d’uso per la versione consumer di Copilot (l’ex Bing AI Chat), ora disponibile. Inoltre, di recente ComScore ha pubblicato i primi risultati della sua nuova raccolta di ricerche e report sulle query generative AI da cui è emerso che “Microsoft è stato il protagonista, con un aumento della sua quota totale di 0,7 punti (a mesi alterni), grazie anche alla ricerca generativa dell’intelligenza artificiale su Bing Chat”.

Microsoft sta chiaramente già guardando al 2024, e per il nuovo anno l’obiettivo dell’azienda è quello di portare in Copilot ulteriori innovazioni e funzionalità avanzate per offrire agli utenti il modo migliore per trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale.

Tra le nuove funzionalità che Microsoft ha iniziato a testare e che saranno presto implementate c’è innanzitutto GPT-4 Turbo. A breve, Copilot sarà in grado di generare risposte utilizzando l’ultimo modello di OpenAI, GPT-4 Turbo, consentendo di affrontare task più complessi e lunghi. Questo modello è attualmente in fase di test con utenti selezionati e sarà ampiamente integrato in Copilot nelle prossime settimane, ha annunciato Microsoft.

Poi arriva il nuovo modello DALL-E 3. Ora è possibile utilizzare Copilot per creare immagini di qualità ancora più elevata e più precise grazie al modello DALL-E 3 aggiornato. Queste funzionalità sono disponibili da subito accedendo alla web app o richiedendo a Copilot di creare un’immagine.

Inline Compose: con Copilot, gli utenti di Microsoft Edge possono scrivere facilmente dalla maggior parte dei siti web. È sufficiente selezionare il testo da modificare e chiedere a Copilot di riscriverlo per noi. Questa funzione sarà presto disponibile per tutti gli utenti di Edge.

Multi-Modal with Search Grounding: Microsoft sta combinando la potenza di GPT-4 con le capacità vision con la ricerca di immagini e i dati di ricerca sul web di Bing per offrire una migliore comprensione delle immagini per le query degli utenti. Anche questa nuova funzionalità sarà presto disponibile.

Code Interpreter: Microsoft sta sviluppando una nuova funzionalità che permetterà di eseguire operazioni complesse come calcoli più accurati, scrittura di codice, analisi dei dati, visualizzazione, matematica e altro ancora. L’azienda sta raccogliendo feedback su queste funzionalità da un gruppo selezionato di utenti e conta di renderle presto disponibili su larga scala.

Deep Search: in arrivo su Bing, Deep Search sfrutta la potenza di GPT-4 per fornire risultati di ricerca ottimizzati per argomenti complessi. L’attivazione di Deep Search espande le query di ricerca in descrizioni più complete per fornire risultati più pertinenti.

Per dare un’idea dell’ampiezza di ciò che Copilot può fare per gli utenti, Microsoft ha creato un elenco di alcuni dei casi d’uso preferiti da provare, use case ispirati dalla community di utenti e dai tester della versione preview.