Microsoft Build: i nuovi servizi di database di Azure

All’evento digitale Microsoft Build 2021, la società di Redmond ha annunciato diverse nuove funzionalità che permettono agli sviluppatori di innovare con i servizi di database di Azure.

La funzionalità ledger di Azure SQL Database, attualmente in preview, forniscono la verifica crittografica per i record sensibili. Clienti come British Petroleum stanno già beneficiando di questa interessante funzionalità, ha sottolineato Microsoft.

Azure Synapse Link per Microsoft Dataverse fornisce insight immediati dalle applicazioni Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Power Platform, mentre la funzionalità di streaming dataflows di Microsoft Power BI elimina qualsiasi collo di bottiglia dai segnali agli insight.

Ci sono anche diversi aggiornamenti di Azure Cosmos DB per aiutare gli sviluppatori a costruire e modernizzare applicazioni ad alte prestazioni su qualsiasi scala. Tra questi, Azure Cosmos DB serverless è ora generalmente disponibile per tutte le API. I costi serverless, ha informato Microsoft, sono solo per le risorse consumate, rendendo questa una opzione interessante di deployment per le applicazioni con modelli di traffico spikey.

La cache integrata di Azure Cosmos DB è ora in anteprima. La cache integrata ottimizza i costi e aumenta le prestazioni per i carichi di lavoro pesanti in lettura fino al 96% e al 300%, rispettivamente, ha messo in evidenza Microsoft.

Always Encrypted per Azure Cosmos DB è ora anch’esso in preview. Always Encrypted consente agli sviluppatori di crittografare i dati sensibili all’interno della loro applicazione client prima che vengano memorizzati nel database.

Azure Cosmos DB role-based access control (RBAC) è ora generalmente disponibile. RBAC consente agli amministratori di definire ruoli con regole specifiche e applicare i ruoli ai profili Azure Active Directory (Azure AD) per determinare il livello di accesso.

Azure Cosmos DB, ha affermato Microsoft, si sta affermando come il database go-to per supportare le applicazioni più esigenti e mission-critical. Per esempio, quando Walmart ha preparato la sua piattaforma di ecommerce per la stagione delle festività, si è rivolta ad Azure Cosmos DB per la sua alta disponibilità, la latenza inferiore ai 10 millisecondi su scala petabyte e la capacità di gestire miliardi di richieste giornaliere.

Microsoft ha anche annunciato ulteriori opzioni gratuite e a basso costo per Azure Cosmos DB, Azure Database per PostgreSQL e Azure Database per MySQL.

Il free tier ampliato di Azure Cosmos DB è ora generalmente disponibile e l’emulatore Linux gratuito di Azure Cosmos DB, in anteprima, consente agli sviluppatori di costruire, testare e imparare localmente sulle loro macchine Linux e macOS.

Inoltre, un’offerta gratuita di 12 mesi per Azure Database per PostgreSQL e Azure Database per MySQL Flexible Server, disponibile a giugno, fornirà agli sviluppatori fino a 750 ore al mese gratis per i primi 12 mesi con un account gratuito Azure.