Retail, i punti vendita Despar vanno in cloud con Microsoft Azure

Maiora, player del settore della GDO presente nel Centro-Sud Italia con il marchio Despar, ha scelto Microsoft Azure e ReStore per digitalizzare l’esperienza d’acquisto e offrire un canale preferenziale ai consumatori, aiutandoli a portare a termine i propri acquisti direttamente da casa e in tutta sicurezza.

La piattaforma online Despar a Casa e l’omonima app disponibile per dispositivi Android e iOS hanno permesso all’azienda di non interrompere l’operatività anche nelle settimane di lockdown, garantendo un servizio rapido ed efficace ai propri clienti.

Avviato ad aprile 2019 grazie all’utilizzo della piattaforma ReStore, il progetto di digitalizzazione di Despar è basato sul Cloud di Microsoft Azure, che offre le massime garanzie di sicurezza e privacy in linea con il GDPR, permettendo agli utenti di completare i propri acquisti online con la massima tranquillità rispetto alla protezione dei propri dati personali.

Inoltre, l’elevata potenza computazionale e la scalabilità della piattaforma Azure consentono di attivare in ogni momento tutte le risorse necessarie per rispondere efficacemente alle richieste, mentre i tool di intelligenza artificiale e di analytics permettono di monitorare costantemente lo status della piattaforma, identificare i servizi più richiesti e ottimizzare di conseguenza le operazioni, garantendo la continuità del servizio anche dopo che, in seguito allo scoppio dell’emergenza sanitaria, l’attività è diventata più intensa, evitando fastidiose interruzioni.

Le nuove abitudini di acquisto online non sembrano destinate a scomparire al termine della pandemia: il volume degli acquisti sulla piattaforma “Despar a Casa” e tramite app è infatti aumentato del 50% tra gennaio e agosto 2020, confermando una crescente predisposizione della popolazione ad acquistare online anche quando gli spostamenti non sono limitati dalle normative anti-Covid. Per il futuro, Maiora e ReStore intendono, quindi, continuare a puntare sul Cloud di Microsoft Azure e far leva sulle funzionalità di Business Intelligence e Machine Learning per migliorare l’analisi delle attività online a supporto di una continua ottimizzazione dell’esperienza d’acquisto, di una gestione più informata degli approvvigionamenti e della semplificazione delle attività di back office.