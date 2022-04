Microsoft annuncia nuove funzioni di Windows per il lavoro ibrido

Negli ultimi due anni – sottolinea Microsoft –, molte aziende provenienti da tutto il mondo hanno adottato modalità di lavoro ibrido e a distanza, avvertendo il crescente bisogno di un nuovo modello organizzativo.

Secondo il recente Work Trend Index di Microsoft, lanciato lo scorso 16 marzo, il 52% degli intervistati ha dichiarato che considererà di passare a modalità di lavoro ibrido o da remoto nel prossimo anno.

Mentre l’80% dei dipendenti ha affermato di essere ugualmente, se non maggiormente, produttivo da quando è passato al lavoro ibrido o da remoto.

Nel corso di questa radicale trasformazione, le performance del comparto hardware sono amplificate grazie alla potenza del cloud, mette in evidenza Microsoft, che è uno dei protagonisti di questa evoluzione dell’informatica.

Il progressivo passaggio verso questo nuovo modello di lavoro riduce notevolmente la linea di demarcazione tra Pc e il cloud.

A tal proposito – sostiene la società di Redmond –, è necessario che sia il sistema operativo ad adattarsi alla persona, al lavoro o al dispositivo utilizzato, e non più il contrario.

È in questo contesto che Microsoft ha annunciato alcune nuove esperienze per dare spessore a questa visione.

Tra le novità, ci sono in primo luogo riunioni virtuali più fluide con Voice Clarity, una nuova funzione di Surface progettata per migliorare la produttività e dare rilevanza a elementi quali l’elaborazione del suono e la chiarezza della voce, con una resa più naturale durante le video call e audio e immagini di qualità più elevata.

Altre novità studiate appositamente per migliorare le riunioni da remoto includono: il contatto visivo, background blur e l’inquadratura automatica, che offrono un’esperienza migliorata per gli utenti finali.

Microsoft vuole aiutare gli utenti Windows ad essere più efficienti e più produttivi in ogni esperienza.

L’Esplora file ridisegnato e potenziato dal cloud rende più facile trovare quello che si sta cercando, permettendo di visualizzare tutti i file in un posto centralizzato.

È anche possibile appuntare i file e creare schede in Esplora file, riducendo quello che prima richiedeva sei clic per raggiungere un file importante a un solo clic.

La protezione anti phishing migliorata per Microsoft Defender SmartScreen è studiata per proteggere gli utenti dagli attacchi di phishing con una combinazione di intelligenza artificiale cloud e miglioramenti del sistema operativo.

Gli attacchi di phishing, mette in evidenza Microsoft, sono responsabili di quasi il 70% delle violazioni dei dati.

Questa nuova caratteristica aiuterà a proteggere dal phishing identificando e avvisando gli utenti quando stanno inserendo le loro credenziali Microsoft in un’applicazione dannosa o in un sito web violato.

Smart App Control utilizza la firma del codice insieme ai potenti modelli di intelligenza artificiale di Microsoft per garantire che vengano eseguite solo applicazioni affidabili, bloccando uno dei più grandi vettori di attacco su Windows per default.

Microsoft ha affermato che sta anche lavorando per portare la potenza del cloud all’hardware con il processore di sicurezza flessibile e aggiornabile Microsoft Pluton.

Tra le novità di Microsoft pensate per supportare le nuove modalità di lavoro ibrido ci sono anche aggiornamenti per i professionisti It.

Tra queste, il supporto aziendale da remoto, la gestione dei privilegi degli endpoint e Iris per Windows.

Inoltre, per semplificare la navigazione tra cloud e applicazioni, l’aggiornamento degli strumenti di gestione di Windows 365, come Boot direct e switch-to-Cloud PC, porta un’esperienza di gestione della shell che consente all’utente finale di spostarsi da un ambiente all’altro, per consentire a grandi aziende e PMI di creare confini chiari tra le app aziendali e quelle personali.

Leggi tutti i nostri articoli su Microsoft