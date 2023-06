Microsoft annuncia le vincitrici del Power Women in Tech Award

Claudia Angelelli, Senior Manager Solution Engineering di VMware, è una delle 12 vincitrici della prima edizione del Microsoft Power Women in Tech Awards.

Si tratta di un riconoscimento ideato da Microsoft nell’area dell’Europa Occidentale per sostenere le donne dell’ecosistema dei suoi partner e premiare coloro che stanno raggiungendo nuovi traguardi nel settore e che si distinguono per il loro impegno sulle tematiche della Diversità e Inclusione.

Annunciati a marzo, Microsoft ha ricevuto oltre 150 candidature provenienti da 11 Paesi dell’area Western Europe.

Le vincitrici saranno invitate a partecipare a un Executive Program sulla leadership al femminile sviluppato e tenuto da Jennifer Petriglieri, Associate Professor of Organizational Behaviour presso INSEAD.

Angelelli – sottolinea Microsoft – si è distinta per il suo costante impegno nel promuovere l’innovazione digitale attraverso attività di evangelizzazione e formazione: incontri con clienti e partner, conferenze, webinar e talk, per spiegare come continuare a innovare e crescere con il digitale, utilizzando soluzioni in grado di semplificare, automatizzare e ottimizzare le infrastrutture in totale sicurezza.

“È un grandissimo privilegio ricevere questo riconoscimento. La passione per l’innovazione, le sfide continue, e vedere come si traducano nel successo dei clienti sono driver importanti da cui traggo l’energia e la motivazione per continuare a investire su me stessa ogni giorno di più”, ha dischiarato Claudia Angelelli, Senior Manager Solution Engineering di VMware.

“Fra le continue sfide rientrano anche i temi dell’inclusione e dell’equità che, nell’approccio di VMware, passano dalla creazione di un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo per consentire alle nostre persone di provare un senso di appartenenza e di comunità. Credo che solo dando accesso e opportunità a tutti in maniera equa potremo porre le basi per un cambiamento sostanziale e, come manager, sento la responsabilità di trasmettere il valore dell’inclusione e di impegnarmi perché sia una realtà in tutte le organizzazioni”.

“Una rappresentazione equa delle donne nel settore tech è un problema che riguarda ogni azienda. Numerose ricerche dimostrano che i team eterogenei sono più innovativi ed efficaci. Tuttavia, meno di un quarto dei ruoli nell’industria tecnologica in Europa è attualmente ricoperto da donne“, ha dichiarato Joana Pires, Director Partner Business Development and Go to Market, Microsoft Western Europe.

“Inoltre, solo il 21% delle donne ritiene che l’industria tecnologica sia un settore in cui possono prosperare: dobbiamo cambiare questa percezione se vogliamo affrontare collettivamente questi problemi e garantire che l’Europa continui a innovare al ritmo giusto. Abbiamo creato questo riconoscimento per promuovere opportunità di avanzamento di carriera alle donne che hanno successo nel settore tecnologico e, cosa altrettanto importante, per ispirare tutte le donne del settore“.