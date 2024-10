Microsoft AI Tour: l’Italia come hub strategico nella diffusione dell’innovazione digitale

In occasione della tappa italiana del Microsoft AI Tour, tenutasi ieri a Roma, il CEO Microsoft Satya Nadella ha confermato l’impegno dell’azienda per la crescita sostenibile del Paese e ha presentato l’eccellenza delle organizzazioni italiane che già stanno integrando con successo il cloud e l’AI generativa.

Durante il suo keynote di apertura, Satya Nadella ha esplorato infatti come un uso responsabile e sicuro delle innovazioni nel cloud e nell’AI stia generando nuove opportunità di crescita per le organizzazioni in tutto il Paese, potenziandone la produttività, la creatività e la competitività nel mercato globale. In questa giornata, Nadella ha incontrato leader aziendali, rappresentanti delle istituzioni e l’ecosistema dei partner italiani di Microsoft, evidenziando come l’AI stia contribuendo a promuovere l’economia digitale e a migliorare la vita delle persone in Italia.

La presenza in Italia di Satya Nadella fa parte di un tour europeo nelle principali capitali a partire da Londra, dove il 21 ottobre l’azienda ha confermato il continuo impegno nello sviluppo di soluzioni di AI generativa con l’annuncio di nuove funzionalità nel mondo Copilot Agents: Microsoft ha annunciato infatti la disponibilità dell’anteprima pubblica dei Copilot Agents nell’ambito di Copilot Studio. I Copilot Agent sono come delle nuove app per un mondo alimentato dall’AI che lavorano per conto di un individuo, di un team o di una funzione aziendale per eseguire e orchestrare determinati processi. Copilot è il modo in cui si interagisce con questi agenti, che si occuperanno delle operazioni di routine a scarso valore aggiunto. Microsoft ha inoltre presentato dieci nuovi agenti all’interno di Microsoft Dynamics 365, che aiuteranno in particolar modo i team di lavoro in ambito sales, finance e supply chain.

“Siamo impegnati a sostenere la trasformazione dell’AI in Italia e a garantire che ne beneficino tutti,” ha dichiarato Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft. “Gli investimenti che abbiamo fatto all’inizio di questo mese nell’infrastruttura cloud e AI, insieme alla formazione sulle competenze AI, aiuteranno a garantire un ampio accesso alla tecnologia necessaria perché gli italiani e l’economia italiana prosperino in questa era dell’IA. È fantastico vedere come tante organizzazioni italiane in ogni settore stiano già utilizzando le nostre piattaforme e strumenti di AI per innovare.”

“Le organizzazioni italiane stanno adottando le tecnologie di Microsoft AI per favorire la crescita”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. “Attraverso la nostra iniziativa AI L.A.B. e l’ecosistema dei nostri partner su tutto il territorio, supportiamo le organizzazioni pubbliche e private nell’uso delle tecnologie di AI per promuovere l’innovazione e aumentare la produttività, allo stesso tempo aumentando le competenze legate all’AI.”

L’Italia come hub strategico per l’Europa, il Mediterraneo e il Nord Africa nella diffusione dell’innovazione digitale

La tappa italiana dell’AI Tour fa seguito all’importante investimento di Microsoft in Italia appena annunciato – pari a 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni – per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di aiutare il Paese a massimizzare le opportunità dell’AI, oltre a un piano di formazione sulle competenze digitali per oltre 1 milione di Italiani entro la fine del 2025. Con questo investimento, la Cloud Region italiana diventerà una delle più grandi regioni data center di Microsoft in Europa e svolgerà un ruolo cruciale di hub non solo per l’Italia ma anche per il Mediterraneo e il Nord Africa.

L’AI rappresenta un’opportunità di trasformazione e di crescita economica senza precedenti per l’Italia. Un recente studio sviluppato da Microsoft insieme a TEHA group ha calcolato che un’adozione pervasiva dell’AI generativa potrebbe aumentare il PIL annuo dell’Italia fino a 312 miliardi di euro nei prossimi 15 anni, pari al 18,2%. Di questi, le PMI potrebbero beneficiare di un aumento di 122 miliardi di euro di valore aggiunto. Secondo lo studio, le aziende italiane stanno registrando anche guadagni tangibili di produttività grazie all’AI generativa. Oggi il 47% delle aziende che utilizzano soluzioni di intelligenza artificiale segnala un aumento della produttività di oltre il 5%, mentre il 74% ha registrato un aumento della produttività di oltre l’1%. Questi incrementi sono particolarmente significativi, considerando che la crescita complessiva della produttività che l’Italia ha registrato negli ultimi vent’anni è pari al +1,6%.

Le aziende italiane stanno dimostrando il loro interesse e impegno nei confronti dell’AI. La ricerca TEHA mette in luce come la totalità delle aziende intervistate ha già adottato o prevede di adottare soluzioni di AI Generativa nel prossimo futuro (vs. 78% dello scorso anno), evidenziando il crescente rilievo di questa tecnologia nel panorama imprenditoriale italiano.

L’innovazione digitale dell’AI nelle organizzazioni italiane

Durante la sua visita, Satya Nadella ha incontrato alcune delle organizzazioni che stanno guidando l’adozione dell’AI in Italia, traendone il massimo beneficio in termini di crescita, produttività e nuovi servizi. Ha evidenziato come le organizzazioni locali, grazie a partnership strategiche, stiano innovando in settori pubblici e privati chiave per il Paese come il manifatturiero, la sanità, la Pubblica Amministrazione e le eccellenze del Made-in-Italy.

Tra le storie di innovazione presentate oggi durante l’AI Tour:

Brembo sviluppa ALCHEMIX, soluzione AI per accelerare l’innovazione dei sistemi frenanti

Brembo, leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni frenanti ad alte prestazioni per i principali produttori di auto, moto e veicoli commerciali, ha utilizzato Azure OpenAI di Microsoft per sviluppare ALCHEMIX, una soluzione in grado di generare formule innovative per le pastiglie freno. Integrando la tecnologia AI nell’R&D, Brembo ha ridotto drasticamente il tempo di sviluppo di nuove formule da giorni a pochi minuti. ALCHEMIX consente inoltre di esplorare percorsi di ricerca e sviluppo non convenzionali, identifica rapidamente eventuali errori e migliora le formule per i materiali frenanti. Ciò permette una riduzione del time-to-market per le nuove innovazioni, dando a Brembo un notevole vantaggio competitivo. Grazie all’adozione della tecnologia AI, beneficiando del Brembo Inspiration Lab situato in Silicon Valley, Brembo ha accelerato il suo percorso di trasformazione verso un processo di ricerca e sviluppo completamente digitalizzato, che favorisce una collaborazione efficace tra competenza umana e intelligenza artificiale.

Campari Group adotta Microsoft 365 Copilot: innovazione e produttività

Sul palco, Satya Nadella ha anche citato la storia di Campari Group, eccellenza italiana che ha adottato soluzioni di AI generativa nell’ambito del percorso di trasformazione digitale in ambito Modern Workplace. Nel settembre 2023, il Gruppo Campari ha infatti adottato Microsoft 365 Copilot nell’ambito dell’Early Access Program, con l’obiettivo di fare leva sul potenziale dell’AI generativa per creare un vantaggio competitivo per l’azienda. Attraverso un programma ben strutturato per i dipendenti basato su un piano di formazione, un’implementazione graduale partendo da un gruppo di “champions”, workshop per imparare le tecniche di prompting e hackathon interni per familiarizzare con questa nuova tecnologia, Campari Group sta progressivamente adottando Copilot, riscontrando benefici e vantaggi. I dipendenti che lo hanno integrato nei loro flussi di lavoro dichiarano infatti un risparmio di tempo di circa 2 ore settimanali e un aiuto concreto nelle attività più routinarie come la gestione delle mail, la preparazione dei meeting e come valido supporto per la creazione di contenuti e per l’acquisizione di nuove competenze.

Ferrero crea Let’s Story, piattaforma per sviluppare fiabe personalizzate con l’AI generativa

Il Gruppo Ferrero, ed in particolare il suo marchio Kinder, stanno facendo leva su Microsoft Azure OpenAI per creare una nuova esperienza per le famiglie. L’azienda sta infatti preparando il lancio di Let’s Story, una nuova piattaforma di e-book accessibile attraverso l’app Applaydu, dove le famiglie possono personalizzare le loro storie o riscoprire grandi classici. Scegliendo tra una serie di variabili – tra cui il personaggio, l’ambientazione, la trama, il tema – i bambini possono imparare gli ingredienti chiave dello storytelling e vedere le loro storie prendere vita. Grazie alle tecnologie all’avanguardia di Microsoft, Let’s Story permette di generare più di 40.000 storie diverse, combinando testi, audio e illustrazioni. Le storie sono disponibili in 15 lingue, rendendo la piattaforma ampiamente accessibile e supportando l’apprendimento. Per creare Let’s Story, Ferrero ha riunito i migliori esperti del settore tecnologico, educativo e videoludico: tecnologie all’avanguardia di Microsoft, ricercatori del Dipartimento di Educazione dell’Università di Oxford e l’esperienza di Gameloft nell’offrire un’esperienza divertente e coinvolgente.

iGenius: la collaborazione con Microsoft per portare Crystal nelle aziende dei settori regolamentati

Dal 2016, iGenius si impegna a democratizzare l’accesso alla conoscenza aziendale grazie all’Intelligenza Artificiale. Crystal, il prodotto di punta di iGenius, nasce per rispondere a questo obiettivo, posizionandosi come una piattaforma di Decision Intelligence per casi d’uso mission-critical nelle aziende dei settori altamente regolamentati. L’evoluzione di Crystal oggi integra i più avanzati progressi nei modelli di linguaggio, raggiungendo lo stato dell’arte nella conversational AI. Intuitiva, semplice da usare e potente, la nuova versione di Crystal consente alle persone di interagire con i propri dati come se parlassero al proprio team. La collaborazione tra iGenius e Microsoft Italia nasce con l’obiettivo di offrire soluzioni di Intelligenza Artificiale applicata alla Decision Intelligence per le aziende dei settori regolamentati e i loro team. Oltre all’inclusione di Crystal nel marketplace di Microsoft, sono state avviate iniziative di go-to-market congiunte che hanno aumentato la visibilità della piattaforma e rafforzato il suo posizionamento sul mercato, favorendone la scalabilità a livello globale.

Roma Capitale presenta Julia, la guida AI per scoprire i tesori nascosti della città di Roma

In occasione dell’AI Tour, Microsoft ha annunciato una collaborazione con Roma Capitale per lo sviluppo di Julia, l’assistente virtuale basata sull’AI che aiuterà gli oltre 35 milioni di visitatori che arriveranno nella Capitale in occasione dell’imminente Giubileo. Disponibile a breve, Julia è una guida virtuale della città di Roma, basata sull’intelligenza artificiale, accessibile su WhatsApp, sul web e sui principali canali di messaggistica. Gli utenti possono chiedere in linguaggio naturale informazioni sulle visite ai siti del patrimonio culturale, sugli itinerari della città, nonché suggerimenti su alloggi e ristoranti per gustare la cucina tipica romana e italiana. In collaborazione con Microsoft e NTT DATA, fornitore globale di servizi aziendali e tecnologici, e Intellera, società di consulenza di Accenture Group, Roma Capitale spera che Julia possa creare una rivoluzione silenziosa nel modo in cui i visitatori vivono la città. Dotando i viaggiatori di una guida fidata, la città vuole arricchire le loro esperienze al di là del tipico circuito turistico, alleggerendo al contempo la congestione intorno ai siti più popolari. Julia sfrutta la tecnologia Azure OpenAI e GPT-4o per raccogliere, elaborare e rendere accessibile un’ampia gamma di dati sulla città: informazioni e consigli su hotel, ristoranti, trasporti, patrimonio culturale e attività ricreative. Il progetto mira a migliorare la gestione urbana, la pianificazione territoriale e i servizi pubblici, nonché ad affrontare la sfida dell’overtourism, un fenomeno sempre più frequente e di grande impatto sulle città d’arte italiane. Julia è stata sviluppata anche grazie alla collaborazione con istituzioni e soggetti privati dei settori del turismo, della mobilità e della cultura, con i quali è stato avviato un modello di business che prevede lo scambio di dati e servizi e l’implementazione di un modello normativo coerente con il regolamento GDPR.

Università Vita-Salute San Raffaele ha sviluppato una piattaforma AI-based per accelerare sulla ricerca clinica e la medicina di precisione

Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) fa leva sull’AI per fornire assistenza a 1,5 milioni di persone ogni anno. Grazie al progetto di innovazione avviato con Microsoft, Università Vita-Salute San Raffaele ha sviluppato una piattaforma basata sul cloud e alimentata da AI, Machine Learning e AI generativa per trasformare la ricerca clinica e accelerare sulla medicina di precisione. Modelli predittivi accurati e strumenti di AI generativa integrati in una soluzione conforme alla privacy consentono di analizzare facilmente i dati complessi del mondo reale per ottenere informazioni utili e migliorare il processo decisionale e il lavoro dei medici, automatizzando le attività a basso valore per concentrarsi su ciò che conta davvero: ricerca, diagnosi e trattamento. All’interno di un insieme più ampio di tecnologie Microsoft, l’AI generativa semplifica l’anonimizzazione dei dati, la combinazione di testi e immagini per la diagnostica, l’automazione dei referti e le ricerche bibliografiche. Microsoft Copilot è inoltre strategico per aiutare i ricercatori a fornire informazioni sul modello di studio e per assistere i medici nell’analisi della storia dei pazienti per offrire un approccio terapeutico più personalizzato. La piattaforma sta attualmente supportando studi clinici sul trattamento di diverse forme di cancro, diabete e malattie cardiovascolari, aiutando il team medico a valutare il rischio e a prevedere la risposta al trattamento dei pazienti.

L’AI Tour ha visto anche la partecipazione di altre organizzazioni che hanno raccontato i loro percorsi di innovazione digitale basati sull’AI tra cui illimity, INPS, Lavazza, RINA e Unipol.

Microsoft AI Tour, le dichiarazioni

BREMBO

Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo: “Il futuro di Brembo è sempre più digitale e, in questo percorso, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale. Grazie all’integrazione dell’AI nel Gruppo, stiamo accorciando i tempi di ricerca e sviluppo per anticipare le esigenze del mercato e migliorare l’efficienza produttiva. Siamo convinti che la tecnologia Microsoft, unita alla nostra esperienza nelle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale, rafforzi il ruolo di Brembo come Solution Provider per i nostri clienti.”

CAMPARI GROUP

José Silva, Group Head of IT: “L’innovazione nel settore tecnologico non consiste solo nell’adozione di nuove tecnologie, ma anche nella capacità di integrarle efficacemente nei processi aziendali. In Campari Group, siamo convinti che l’Intelligenza Artificiale e l’AI Generativa siano ottimi strumenti per potenziare le capacità umane e contribuire a creare valore. L’adozione di Microsoft 365 Copilot è parte integrante della nostra strategia di trasformazione digitale, che si basa su un costante investimento nell’engagement e nella formazione delle nostre persone, per valorizzare appieno il potenziale trasformativo della tecnologia.”

FERRERO

Alessandro Gozzo, Digital Marketing Manager di Kinder: “Con Let’s Story, Kinder intende promuovere l’unione familiare invitando le generazioni a legare attraverso la creazione di storie e la lettura insieme in un ambiente digitale sicuro, educativo e giocoso. Microsoft è stato il partner ideale per realizzare questa visione grazie ai suoi strumenti avanzati come Azure OpenAI e Azure Text to Speech, e all’esperienza nell’etica dell’intelligenza artificiale, consentendo alle famiglie di tutto il mondo di godere del piacere di creare e leggere innumerevoli storie personalizzate e multilingue”.

iGENIUS

Uljan Sharka, CEO e Founder di iGenius: “Stiamo vivendo un momento straordinario in cui la tecnologia può fare una reale differenza per le persone; è il momento di accelerare. La partnership con Microsoft, che ci ha portato ad approdare nel loro marketplace e ad avviare attività di go-to-market congiunte, è stata un propulsore di visibilità eccellente per posizionare Crystal con maggiore forza all’interno del mercato”.

ROMA CAPITALE

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma: “Siamo tra i primi nel mondo a mettere a disposizione di milioni di cittadini e di turisti uno strumento con caratteristiche tanto innovative. Julia è una guida virtuale affidabile, completa di tutte le informazioni utili per muoversi, conoscere e gustare fino in fondo e in modo creativo questo patrimonio immenso. Grazie alle tecnologie Microsoft e OpenAI portiamo l’intelligenza artificiale sul telefono di chiunque intenda vivere una esperienza davvero ricca e personalizzata. Perché Roma si sta trasformando, sta costruendo infrastrutture e potenziando i propri servizi grazie ad una mole di investimenti che non ha precedenti. Non è solo una città museo, ma una grande capitale europea moderna e affamata di innovazione”.

Dott. Antonio Preiti, AD Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners: “Julia è un’assistente virtuale di nuovo pensiero, perché permette alle singole realtà coinvolte di inserire e aggiornare le proprie informazioni direttamente e in tempo reale. Questa caratteristica restituisce loro immediatezza, potere e indipendenza. Nessun meccanismo pubblicitario piega la scala di preferenza degli utenti e così lo scambio resta più autentico. Vorremmo che l’informazione aiuti gli ospiti a vivere Roma nella sua pienezza e, possibilmente, in maniera più felice.”

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

Carlo Tacchetti, Professore di Anatomia Umana presso l’Università Vita-Salute San Raffaele: “Grazie alla nostra partnership con Microsoft, abbiamo sviluppato da zero una piattaforma AI rivoluzionaria che fa leva sui dati del mondo reale per implementare soluzioni pratiche, migliorando significativamente il processo decisionale dei medici e i risultati sanitari dei pazienti.”