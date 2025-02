Microsoft aggiunge la funzione di richiamo dei messaggi in Outlook per Mac

Microsoft ha annunciato un aggiornamento di Outlook per Mac che introduce la possibilità di richiamare i messaggi di posta elettronica.

Si tratta, sottolinea Microsoft, di una funzione che molti utenti apprezzano e utilizzano in Outlook per Windows e per il web, e che ora è disponibile anche in Outlook per Mac.

A tante persone è capitato di vivere quel momento di rammarico dopo aver premuto il pulsante Invia di un messaggio di posta elettronica, quando ci si rende subito conto di aver commesso un errore, che si tratti di aver dimenticato un allegato, di averlo inviato al destinatario sbagliato o di aver notato un errore di battitura significativo.

La funzione Recall in Outlook consente di richiamare un’e-mail inviata per errore. Questa opzione – mette in evidenza Microsoft – può essere particolarmente cruciale in ambito professionale, dove l’invio di informazioni errate può generare confusione o dimuinuire la fiducia.

Infatti, evidenzia altresì il team di Outlook, il richiamo è stata una delle funzioni più richieste nel portale di feedback e ora essa diventa disponibile per un numero ancora maggiore di utenti.

Dopo aver inviato un messaggio che contiene un errore che si desidera correggere, è ora possibile selezionare il messaggio nella cartella della posta inviata e selezionare la funzione di Recall dal menu contestuale per eliminare l’e-mail da tutte le caselle di posta elettronica dei destinatari. È possibile selezionare la funzione di richiamo anche nella toolbar.

Ci sono delle limitazioni per quel che riguarda la disponibilità di questa funzione. Per poter richiamare i messaggi di posta elettronica in Outlook per Mac, Outlook per Windows e Outlook per il Web, sia il mittente che il destinatario devono utilizzare account di posta elettronica Microsoft 365 o Microsoft Exchange all’interno della stessa organizzazione.

Inoltre, la funzione Recall ancora non è stata rilasciata nella versione ufficiale del software, ma solo per i Microsoft 365 Insider. Questa funzione è al momento disponibile per gli utenti del Beta Channel che utilizzano la versione 16.94 (Build 25011325) o successiva, e verrà distribuita agli utenti del Current Channel (Preview) nel mese di febbraio, comunica Microsoft.

Maggiori informazioni sono disponibili nel Microsoft 365 Insider Blog.