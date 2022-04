Microsoft acquisisce Minit per rafforzare le capacità di process mining

Microsoft ha annunciato l’acquisizione di Minit, società specializzata nella tecnologia di process mining che permette alle imprese di scoprire opportunità per il perfezionamento continuo dei processi e per una migliore efficienza operativa.

Le organizzazioni di tutto il mondo stanno cercando di essere più resilienti dal punto di vista operativo e di accelerare i loro piani di trasformazione digitale, sottolinea Microsoft.

Operazioni senza soluzione di continuità e il garantire che ogni componente di ogni processo aziendale funzioni senza intoppi sono aspetti fondamentali, ma la maggior parte dei leader non è in grado di comprendere le prestazioni effettive dei propri processi e finisce per prendere decisioni basate su informazioni soggettive.

Microsoft cita un’affermazione della società di ricerca e consulenza Gartner secondo cui “Le recenti tendenze nell’automazione e la conoscenza dei processi e delle interazioni sottostanti sono fondamentali per la trasformazione digitale“.

Minit – evidenzia Microsoft – attualmente permette alle aziende di trasformare il modo in cui esse analizzano, monitorano e ottimizzano i loro processi.

Le soluzioni di Minit hanno aiutato le imprese a ottenere una profonda comprensione di come i processi vengono eseguiti, a scoprire le cause alla radice delle sfide operative e ad aiutare a mitigare gli esiti indesiderati dei processi.

Questa acquisizione – afferma la società di Redmond – consentirà a Microsoft di aiutare i propri clienti a trasformare digitalmente e a guidare l’eccellenza operativa creando un quadro completo dei loro processi aziendali, consentendo ad ogni processo di essere analizzato e migliorato facilmente e automaticamente.

I clienti – sottolinea inoltre Microsoft – saranno in grado di comprendere meglio i loro dati di processo, scoprire come sono le operazioni nella realtà e guidare la standardizzazione e il miglioramento dei processi in tutta l’organizzazione per garantire la conformità in ogni fase.

Minit, da parte sua, ha sottolineato come la sua missione di aiutare le aziende a migliorare i processi e l’efficienza operativa possa ora essere amplificata su una scala molto più ampia.

