Microsoft acquisisce Lumenisity, specialista dei cavi in fibra hollow-core

Microsoft ha annunciato l’acquisizione di Lumenisity Limited, società specializzata nelle soluzioni in fibra hollow-core (HCF) di nuova generazione.

L’innovativo prodotto HCF di Lumenisity – sottolinea Microsoft – consente di realizzare reti veloci, affidabili e sicure per organizzazioni globali, enterprise e su larga scala.

L’acquisizione, afferma l’azienda, amplierà la capacità di Microsoft di ottimizzare ulteriormente la propria infrastruttura cloud globale e di servire i clienti della piattaforma e dei servizi cloud di Microsoft con requisiti di latenza e sicurezza molto severi. La tecnologia può offrire vantaggi in un’ampia gamma di settori, tra cui sanità, servizi finanziari, manufacturing, retail e pubblica amministrazione.

Le organizzazioni di questi settori – mette in evidenza Microsoft – potrebbero trarre notevoli vantaggi dalle soluzioni HCF in quanto si affidano a reti e data center che richiedono transazioni ad alta velocità, maggiore sicurezza, maggiore larghezza di banda e comunicazioni ad alta capacità.

Nel settore pubblico, l’HCF potrebbe fornire una maggiore sicurezza e un migliore rilevamento delle intrusioni. Nel settore sanitario, poiché l’HCF è in grado di gestire le dimensioni e il volume di grandi insiemi di dati, potrebbe contribuire ad accelerare il recupero delle immagini mediche, facilitando la capacità dei fornitori di caricare, conservare e condividere i dati di imaging medico nel cloud. Inoltre, con l’aumento dell’economia digitale, HCF potrebbe aiutare le istituzioni finanziarie internazionali che cercano transazioni rapide e sicure in un’ampia area geografica.

La fibra hollow-core di prossima generazione di Lumenisity, spiega Microsoft, utilizza un design proprietario in cui la luce si propaga in un nucleo d’aria, che presenta vantaggi significativi rispetto ai cavi tradizionali costruiti con un nucleo solido di vetro.

Tra i vantaggi evidenziati da Microsoft ci sono:

Maggiore velocità complessiva e minore latenza , poiché la luce viaggia attraverso l’HCF il 47% più velocemente rispetto al vetro di silice standard.

, poiché la luce viaggia attraverso l’HCF il rispetto al vetro di silice standard. Maggiore sicurezza e rilevamento delle intrusioni grazie all’innovativa struttura interna di Lumenisity.

grazie all’innovativa struttura interna di Lumenisity. Costi inferiori, maggiore larghezza di banda e migliore qualità della rete grazie all’eliminazione delle non linearità della fibra e a uno spettro più ampio.

grazie all’eliminazione delle non linearità della fibra e a uno spettro più ampio. Potenziale di perdita di segnale ultra-ridotta che consente l’implementazione su distanze maggiori senza ripetitori.

Lumenisity è stata costituita nel 2017 come spinoff dell’Optoelectronics Research Centre (ORC) dell’Università di Southampton, rinomato in tutto il mondo, per commercializzare le scoperte nello sviluppo della fibra ottica hollow-core. Nel 2021 e nel 2022, l’azienda ha vinto il premio come miglior prodotto per componenti in fibra per il cavo NANF CoreSmart HCF nell’ambito degli European Conference on Optical Communication (ECOC) Exhibition Industry Awards.

Nell’ambito dell’acquisizione di Lumenisity, Microsoft intende utilizzare la tecnologia e il team di esperti tra i leader del settore dell’organizzazione per accelerare le innovazioni nel settore delle reti e delle infrastrutture, ha dichiarato la società di Redmond.