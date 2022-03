Microsoft 365: migliorano produttività e sicurezza per le piccole imprese

Una importante platea di utilizzatori della piattaforma di produttività Microsoft 365 è quella rappresentata dalle piccole e medie imprese.

E Microsoft, soprattutto negli ultimi mesi, più volte ha menzionato esplicitamente le piccole e medie imprese come target per nuovi aggiornamenti e funzionalità.

Ora la società di Redmond ha annunciato l’intenzione di espandere questa piattaforma per le PMI con una nuova offerta riguardante la sicurezza.

Nello specifico, l’azienda sta portando la nuova tecnologia Microsoft Defender di livello enterprise alle piccole e medie imprese.

E fa questo annunciando la disponibilità generale di Microsoft Defender for Business in Microsoft 365 Business Premium, con l’offerta standalone che arriverà entro l’anno.

Microsoft Defender for Business aggiungerà la protezione degli endpoint multipiattaforma e sofisticate difese contro il ransomware, con tecnologie come l’endpoint detection and response (EDR), allo stack di sicurezza e produttività che già esiste in Microsoft 365 Business Premium.

In questo modo – nella vision di Microsoft – rende questa offerta ancora più convincente e completa per le piccole e medie imprese.

E le novità non finiscono qui.

Le piccole e medie imprese spesso si affidano a partner di fiducia per gestire il loro ambiente It.

Per questo, Microsoft sta rendendo più facile per i partner proteggere i clienti su scala, con la disponibilità generale di Microsoft 365 Lighthouse.

Microsoft 365 Lighthouse fornisce un’esperienza completa per i clienti, consentendo ai loro partner di identificare e agire rapidamente su minacce, accessi anomali e avvisi di conformità dei dispositivi, per tenerli al sicuro.

Non solo sicurezza

Oltre a una solida offerta di sicurezza, con Microsoft Defender for Business, la società di Redmond sta riunendo tutte le funzionalità di cui le aziende hanno bisogno per servire i clienti, con Microsoft Teams Essentials, la versione standalone di Microsoft Teams.

Dai ristoranti ai rivenditori e ai servizi professionali, le piccole imprese possono facilmente incontrarsi, collaborare, comunicare e servire i clienti in modi nuovi, sottolinea Microsoft.

Una delle maggiori sfide nel passaggio dal fisico al digitale è mantenere le persone connesse in modo efficiente e poco costoso.

Teams Essentials lo rende possibile integrando utenti finali, clienti e collaboratori in un unico posto.

La soluzione offre videochiamate di gruppo illimitate fino a 30 ore, chat di gruppo, condivisione di file e calendario.

Senza bisogno di possedere competenze informatiche, Teams Essentials permette sia a chi ha che a chi non ha un account Teams di partecipare facilmente e in modo efficace, con una soluzione all-in-one dal costo conveniente.

Il vantaggio del cloud

In aggiunta a queste nuove funzionalità e offerte, con Windows 365 Microsoft ha portato Windows nel cloud. Questa possibilità offre alle piccole e medie imprese la flessibilità di cui hanno bisogno per rispondere alle condizioni mutevoli.

Windows 365 consente agli utenti di eseguire in streaming, in modo sicuro, la loro intera esperienza desktop su qualsiasi dispositivo. E permette ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo su Windows 365: che sia in ufficio, a casa su un dispositivo personale o in situazioni di lavoro ibrido.

La domanda stagionale e la rapida crescita sono spesso la norma per le piccole e medie imprese, sottolinea Microsoft.

Windows 365 consente una risposta rapida e semplice a questi cambiamenti, con la possibilità di aumentare o diminuire il numero di PC cloud Windows 365 man mano che nuovi dipendenti, fornitori, appaltatori, stagisti e partner entrano ed escono dall’azienda.

Memorizzando le informazioni business-critical nel cloud, non sui dispositivi, Windows 365 riduce al minimo i rischi per la sicurezza in queste transizioni, permettendo ai dipendenti di essere rapidamente produttivi.

Inoltre – mette in evidenza Microsoft –, è semplice sia per i responsabili It che per l’utente admin medio impostare e fornire un’esperienza di Cloud PC Windows 365 progettata per soddisfare le esigenze delle piccole imprese.

Windows 365 Business è disponibile per l’acquisto su una base mensile per utente, in modo che le PMI possano gestire e rispettare il budget.

