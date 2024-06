Meta, Hugging Face e Scaleway: nuovo programma AI per le startup europee

Meta ha collaborato con Hugging Face, la piattaforma open source gestita dalla community che ospita modelli e strumenti di apprendimento automatico, e Scaleway, leader europeo del cloud per l’infrastruttura IA, per la realizzazione di “AI Startup Program“, un programma che ha l’obiettivo di accelerare l’adozione di soluzioni di IA open source in Europa. Le domande di partecipazione al programma sono ora aperte alle startup di tutti gli Stati membri dell’Ue, con l’obiettivo di portare i vantaggi economici e tecnologici dei modelli aperti ad un ecosistema più ampio.

Il programma “AI Startup Program” avrà sede presso STATION F a Parigi, permettendo così alle startup europee di beneficiare delle risorse disponibili nel più grande campus per startup al mondo. Con il supporto dell’incubatore HEC, il programma permetterà di accelerare cinque startup nella fase MVP (Minimum Viable Product) o di prodotto, da settembre 2024 a febbraio 2025. Le startup di tutta l’Unione Europea sono invitate a candidarsi; una giuria di esperti di Meta, Hugging Face e Scaleway selezionerà i progetti basati su foundation models aperti e/o che dimostrano l’intenzione di integrare questi modelli nei loro prodotti e servizi.

Le startup selezionate avranno l’opportunità di ricevere supporto tecnico da parte dei ricercatori del Fundamental Artificial Intelligence Research (FAIR), il laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale di Meta. Avranno inoltre accesso alla piattaforma e agli strumenti di Hugging Face e alla potenza di calcolo fornita da Scaleway, per sviluppare i propri servizi basati su soluzioni di intelligenza artificiale open source.

L’iniziativa fa seguito alla prima edizione del programma di accelerazione annunciato nel novembre del 2023, che ha supportato diverse startup emergenti. Tra queste, Pollen Robotics che ha beneficiato dell’utilizzo dei modelli Llama e Segment Anything di Meta per lo sviluppo di una piattaforma di robotica open source, Fringuant, che sta sviluppando una tecnologia per la scansione del corpo per i rivenditori di articoli di abbigliamento e Qevlar AI, che si è dedicata al potenziamento della cybersecurity.

“Per oltre un decennio, Meta ha guidato l’innovazione aperta nel campo dell’intelligenza artificiale. Attraverso i nostri modelli di IA all’avanguardia, disponibili pubblicamente, abbiamo constatato in prima persona l’impatto che questi sistemi open source possono avere sulla comunità. I nostri modelli Llama hanno registrato milioni di download, con decine di migliaia di nuove versioni disponibili su repository come Hugging Face. Grazie a questo programma saremo in grado di aiutare gli sviluppatori europei ad innovare più rapidamente, favorendo la crescita dei loro mercati e contribuendo al progresso dell’intero ecosistema europeo”, afferma Marco Pancini, responsabile degli affari europei di Meta.

“Il successo del primo programma di startup legate all’IA di Meta è una testimonianza dell’incredibile talento che l’Europa dimostra nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’entusiasmo per l’innovazione guidata da una visione aperta e da importanti collaborazioni. Hugging Face è entusiasta di sostenere la seconda edizione di questo programma dedicato all’open-source!”, dichiara Clément Delangue, CEO e co-fondatore, Hugging Face.

“In qualità di principale fornitore di potenza di calcolo IA nel cloud europeo, siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con Meta e Hugging Face per questa nuova edizione del programma condiviso di startup IA. Il cluster di Scaleway, composto da migliaia di GPU NVIDIA H100, è il più grande d’Europa, e questo consente alle startup di raggiungere nuovi livelli di innovazione mantenendo i propri dati nel continente. Insieme alla potenza dei modelli open source come Llama e alla portata della tecnologia di Hugging Face, siamo orgogliosi di sostenere la prossima generazione di startup europee specializzate nel campo dell’intelligenza artificiale”, commenta Damien Lucas, CEO di Scaleway.

“Con l’attuale fervore e entusiasmo per l’IA, il programma di Meta presso STATION F è rapidamente diventato uno dei più ambiti nel campus. Siamo entusiasti di sapere che Meta, insieme ai suoi partner Hugging Face e Scaleway, sta lavorando per estendere il programma a livello europeo e collaborare con alcuni dei principali innovatori europei nel campo dell’intelligenza artificiale”, sottolinea Roxanne Varza, Director, Station F.

Le candidature sono aperte fino al 16 agosto 2024. Le startup possono candidarsi tramite il sito web del programma.