Mercato smartphone in caduta libera: -18,3% secondo IDC

Tempi durissimi per il mercato smartphone che, secondo un report di IDC, ha fatto registrare nell’ultimo quarto 2022 il peggio calo di sempre: -18,3%.

Secondo i dati svelati da IDC, le spedizioni di smartphone a livello mondiale sono diminuite del 18,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 300,3 milioni di unità nel quarto trimestre del 2022.

Il calo è il più consistente mai registrato in un singolo trimestre e ha contribuito a una forte riduzione dell’11,3% per il 2022.

Anno che si è concluso con un volume di spedizioni pari a 1,21 miliardi di unità, che rappresenta il più basso totale annuale dal 2013 a causa di una domanda dei consumatori significativamente ridotta, dell’inflazione e delle incertezze economiche. Questa difficile chiusura dell’anno mette in serio pericolo la ripresa del 2,8% prevista per il 2023, con forti rischi di ribasso per le previsioni.

“Non abbiamo mai visto le spedizioni nel trimestre delle vacanze inferiori a quelle del trimestre precedente. Tuttavia, l’indebolimento della domanda e le scorte elevate hanno indotto i venditori a ridurre drasticamente le spedizioni”, ha dichiarato Nabila Popal, research director del team Worldwide Tracker di IDC. “Le forti vendite e le promozioni del trimestre hanno contribuito all’esaurimento delle scorte esistenti piuttosto che alla crescita delle spedizioni. I venditori sono sempre più cauti nelle spedizioni e nella pianificazione, mentre si concentrano sulla redditività. Persino Apple, che finora sembrava immune, ha subito una battuta d’arresto nella sua catena di approvvigionamento con blocchi imprevisti nelle sue fabbriche chiave in Cina. Questo trimestre festivo ci dice che l’aumento dell’inflazione e le crescenti preoccupazioni macroeconomiche continuano a frenare la spesa dei consumatori ancora più del previsto, allontanando ogni possibile ripresa fino alla fine del 2023″.

“Continuiamo a vedere la domanda dei consumatori diminuire mentre i tassi di aggiornamento superano i 40 mesi nella maggior parte dei mercati principali“, ha dichiarato Anthony Scarsella, direttore della ricerca del Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC. “Con il 2022 in calo di oltre l’11%, il 2023 si preannuncia come un anno di cautela, in quanto i venditori ripenseranno il loro portfolio di dispositivi e i canali ci penseranno due volte prima di accaparrarsi le scorte in eccesso. Tuttavia, una nota positiva è che i consumatori potrebbero trovare offerte di permuta e promozioni ancora più generose anche nel 2023, mentre il mercato penserà a nuovi metodi per spingere gli aggiornamenti e vendere più smartphone, in particolare i modelli di fascia alta.”