Mercato smartphone, giù di quasi il 10% nel 2020. La ripresa nel 2022

Il mercato mondiale degli smartphone non è immune dai devastanti effetti della pandemia globale, e Idc prevede che nel 2020 si contrarrà del 9,5%.

Sebbene il secondo trimestre del 2020 abbia portato a numeri leggermente migliori delle attese, il mercato è ancora in calo del 17% anno su anno con evidenti segnali di preoccupazione economica.

In positivo, Idc prevede che il mercato degli smartphone tornerà a una piena ripresa entro il 2022 e raggiungerà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’1,7% rispetto alle previsioni quinquennali, in gran parte guidato dall’ipotesi che gli smartphone continueranno ad essere la piattaforma di calcolo preferita per la maggior parte del mondo.

Secondo Ryan Reith, vicepresidente del programma Worldwide Mobile Device Trackers di Idc, il 5G rimane una priorità per tutti gli OEM di smartphone nonostante le sfide con la pandemia COVID-19 e la mancanza di domanda dei consumatori. Mentre molti dei principali fornitori hanno ridotto i loro piani di produzione 2020 per allinearsi al declino del mercato, la maggior parte dei tagli sono focalizzati sui portafogli di prodotti 4G. Ci si aspetta infatti che gran parte dei device sugli scaffali saranno in tecnologia 5G. Tuttavia, Idc ritiene ancora che la domanda dei consumatori per il 5G sia molto bassa e quando ciò si combina con i venti contrari economici che il mercato deve affrontare, la pressione per abbattere le spese hardware e di servizio associate al 5G diventerà sempre più importante.

Questa spinta 5G guidata dall’offerta mista a un clima economico povero accelererà solo il calo dei prezzi medi di vendita 5G (Average Street Price) nel 2020 e oltre. Nell’ultimo trimestre, la Cina ha visto il 43% dei dispositivi 5G al prezzo inferiore a 400 dollari. IDC prevede che gli ASP globali per smartphone 5G colpiranno i 495 dollari entro il 2023, il che dovrebbe eliminare la maggior parte delle preoccupazioni sui prezzi espresse dai consumatori nelle recenti indagini Idc. Di conseguenza, Idc prevede che gli smartphone 5G catalizzeranno il 50% del mercato globale entro il 2023.

È importante notare che prima della pandemia c’era l’aspettativa che le vendite totali di smartphone sarebbero tornate a crescere nel 2020. Evidentemente non succederà. Idc prevede una crescita anno su anno del 9% nel 2021, ma ciò è dovuto solo al forte calo del 2020. Il vero recupero non avverrà fino al 2022, quando i volumi degli smartphone torneranno ai livelli pre-Covid.

Altri elementi oltre il 5G giocheranno un ruolo nella ripresa del mercato, in particolare la continua opportunità nei mercati in via di sviluppo. Nelle regioni in via di sviluppo continua a essere in corso un forte spostamento verso dispositivi 4G di fascia medio-bassa, che costituiscono oltre l’80% dei volumi di smartphone in queste regioni.