Mercato globale degli smartphone in crescita del 12%, secondo Canalys

Secondo l’ultima ricerca di Canalys – società di analisi indipendente specializzata nel settore tecnologico – il mercato globale degli smartphone ha registrato il terzo trimestre di crescita su base annua, con un’espansione del 12% delle spedizioni nel secondo trimestre del 2024, raggiungendo 288 milioni di unità.

Samsung – secondo Canalys – è rimasta leader globale con una quota di mercato del 18%, grazie alla rinnovata enfasi sul mercato di fascia alta come priorità strategica. Apple segue da vicino con una quota di mercato del 16%, posizionandosi al secondo posto.

Xiaomi si avvicina ad Apple in questo trimestre, con una quota di mercato del 15%: la più rapida crescita tra i primi cinque operatori, con una crescita annua del 27%. Vivo si è classificata al quarto posto a livello mondiale con una quota di mercato del 9%. TRANSSION ha conquistato il quinto posto in questo trimestre, sempre con un market share del 9%.

“L’ottimismo continua a crescere nel mercato globale degli smartphone, alimentato da tecnologie innovative come la GenAI e dalla ripresa della domanda da parte del mercato di massa“, ha dichiarato Amber Liu, Research Manager di Canalys.

“Dall’inizio del 2024, l’allentamento dell’inflazione nei mercati emergenti di Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina ha stimolato la crescita delle spedizioni nel segmento di prezzo del mass-market. Le aziende, tra cui Xiaomi e TRANSSION, stanno promuovendo attivamente gli aggiornamenti dei prodotti per sfruttare queste opportunità. Nel frattempo, HONOR, OPPO e vivo stanno concentrando la loro espansione al di fuori della Cina continentale quest’anno, dato che la concorrenza nel mercato interno si sta surriscaldando“.

“Samsung e Apple stanno rapidamente portando avanti le loro strategie di prodotti premium con le funzionalità GenAI come obiettivo principale“, ha dichiarato Sheng Win Chow, analista di Canalys.

“Samsung ha recentemente lanciato le serie Galaxy Z Fold6 e Flip6, basandosi sulle funzionalità AI introdotte per la prima volta con il Galaxy S24 per offrire esperienze migliorate sui suoi ultimi dispositivi pieghevoli. Integrando l’innovazione software con il fattore di forma pieghevole, Samsung mira a fornire un valore differenziato agli utenti. Mentre Apple non ha ancora annunciato nuovi prodotti, l’azienda ha generato entusiasmo alla WWDC per le novità in arrivo che probabilmente dimostreranno la sua leadership nell’innovazione tecnologica“.