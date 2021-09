Il mercato data center in Italia crescerà nei prossimi cinque anni

Il recente report “Italia Data Center Market – Investment Analysis & Growth Opportunities 2021-2026 di ResearchAndMarkets.com conferma che il mercato dei data center in Italia crescerà a un CAGR del 3,8% nel periodo 2021-2026.

Il mercato italiano dei data center sta attualmente assistendo a investimenti in sette strutture che dovrebbero essere operative nei prossimi 2-4 anni. Oltre 2,6 miliardi di dollari verranno investiti nello sviluppo di data center in tutto il paese nel periodo 2021-2026.

IoT e intelligenza artificiale vengono implementati anche nelle città intelligenti in fase di sviluppo nel paese. L’Associazione Smart City Italia promuove la condivisione di una visione di smart community basata sulla sostenibilità nel mercato.

Il rapporto considera lo scenario attuale del mercato dei data center in Italia e le sue dinamiche di mercato per il periodo di previsione 2021-2026. Copre una panoramica dettagliata di diversi fattori di crescita, restrizioni e tendenze nel mercato. Lo studio include gli aspetti della domanda e dell’offerta del mercato.

Approfondimento sul mercato dei Data Center in Italia

L’aumento del numero di utenti di Internet porterà a una maggiore generazione di dati, creando traffico di dati. Il rapido sviluppo della connettività e l’adozione di cloud e IoT è un forte fattore abilitante per la crescita del mercato dei data center in Italia.

Nel 2020, l’investimento totale nel mercato dei data center italiano è stato di oltre 2 miliardi di dollari, con Milano che è stata una delle località preferite per gli investimenti nel paese.

In termini di capacità di potenza, i data center nel paese hanno aggiunto una capacità di 46 MW nel 2020.

L’adozione dei cavi sottomarini darà impulso al mercato dei data center in Italia a causa della crescente domanda di capacità hyperscaled.

I fornitori di servizi di colocation hanno assistito a una forte diffusione degli spazi dei loro data center da parte dei clienti esistenti a causa della crescita della domanda indotta dal Covid-19 nel paese.

È probabile che l’aumento delle strategie di trasformazione digitale e l’adozione del cloud computing da parte delle imprese aumentino l’adozione dei server cloud.

La maggior parte delle strutture nel paese è dotata di ridondanza N+1 di sistemi UPS che può aumentare fino a 2N di ridondanza secondo i requisiti del cliente.

La maggior parte dei data center del paese sta adottando sistemi di raffreddamento libero, utilizzando refrigeratori evaporativi, refrigeratori freecooling, economizzatori lato aria/acqua e refrigeratori adiabatici, che aiuteranno la crescita del mercato per sistemi di canalizzazione innovativi.

Milano è uno dei principali mercati dei data center del paese, guidato da una solida base di operatori hyperscaled e fornitori di servizi di colocation.

Nel 2020, Awsha firmato un contratto di acquisto di energia (PPA) di circa 66 MW con due parchi solari fotovoltaici di Engie nel sud Italia.

La crescente consapevolezza del monitoraggio dell’alimentazione end-to-end nelle strutture monitorate/PDU commutate vedrà una forte adozione nel paese.

Fornitori come Atos, Cisco, HPE, DELL, Nutanix e NetApp hanno una quota di mercato sostanziale.

Le smart city sono in costruzione a Tor Vergata e nel quartiere Ostiense a Roma, tra gli altri luoghi in Italia.

L’implementazione del 5G nelle principali città italiane, come Roma, Napoli, Torino e Bari, aumenterà la domanda di calcolo e archiviazione dati da dispositivi connessi in tutte le aziende e nei segmenti dei consumatori.

L’Italia ha attirato investimenti anche dai principali fornitori di servizi cloud. Attualmente, Aws ha cinque strutture edge in Italia (tre a Milano, una a Palermo e una a Roma) e nel 2020 ha aperto la sua regione Aws Europe (Milano) in Italia

Il governo ha preso varie iniziative per creare zone di libero scambio e zone economiche speciali in tutto il paese, che andranno a beneficio delle industrie e delle imprese in termini di riduzione delle tasse e delle spese di ammissione e di presentazione. ZES sono state istituite a Genova, Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e altre regioni simili.

Atos, Cisco, Dell Technologies, HPE, Huawei e Ibm sono fra i principali fornitori di infrastrutture IT nel settore dei data center in Italia presi in considerazione da ResearchAndMarkets.com.

Gli investimenti dei fornitori di hyperscale diventeranno il motore principale per la generazione di entrate per appaltatori generali e subappaltatori nel mercato.

Intesa Sanpaolo ha firmato un protocollo d’intesa con Google, insieme a Telecom Italia, per fornire alla banca servizi cloud da due cloud region che saranno realizzate da Google a Torino, utilizzando i data center di Telecom Italia.