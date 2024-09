Mercato data center, Blackstone acquista l’australiana AirTrunk per oltre 16 miliardi di dollari

Il fondo di private equity Blackstone Inc. ha accettato di acquisire AirTrunk, leader del settore data center in Australia, per 16,1 miliardi di dollari. A darne notizia è Bloomberg.

AirTrunk gestisce data center in Australia, Singapore, Hong Kong, Giappone e Malesia. Un gruppo guidato dal ramo infrastrutture di Macquarie ha assunto il controllo della società nel 2020 in un’operazione che l’ha valutata circa 3 miliardi di dollari australiani, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Un’operazione notevole, quella portata a termine da Blackstone, e che è indissolubilmente legata alla impetuosa crescita dell’intelligenza artificiale.

Un report di Goldman Sachs presentato a maggio 2024 evidenzia che l’intelligenza artificiale (AI) potrebbe portare a un aumento del 160% della domanda energetica nei data center entro il 2030. Questo incremento è dovuto all’adozione crescente di tecnologie AI che richiedono enormi quantità di potenza di calcolo. Inoltre, gli investimenti nel settore stanno accelerando per rispondere a queste esigenze, con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture più efficienti e sostenibili per far fronte alla crescente domanda.

Ne consegue quindi che la crescente adozione dell’AI sta guidando investimenti significativi nelle infrastrutture tecnologiche. L’aumento della domanda di potenza computazionale per le applicazioni AI potrebbe far crescere il mercato energetico legato ai data center, con un’attenzione particolare alla necessità di innovare per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi.