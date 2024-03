Mega multa da 1,8 miliardi di euro dall’Antitrust europea ad Apple

Pessime notizie per Apple, che è stata multata per oltre 1,8 miliardi di euro dall’ìAntitrust dell’Unione Europea per aver abusato delle regole dei negozi di applicazioni che potrebbero aver fatto lievitare i prezzi degli abbonamenti per la musica in streaming:

Confermate quindi le nostre anticipazioni di pochi giorni fa

È la prima volta che Apple viene multata dalla Commissione europea e la terza più grande sanzione antitrust finora comminata, seconda solo alle ingenti multe per la ricerca di shopping di Google e per il software dei telefoni cellulari Android.

Secondo la Commissione Europea, Apple ha impedito ingiustamente agli sviluppatori di app per lo streaming musicale, come Spotify, di informare gli utenti dell’iPhone sulle alternative di pagamento più economiche al di fuori dell’App Store di Apple.

Secondo la Commissione, si tratta di condizioni commerciali sleali che violano le norme antitrust. Le condizioni non sono “né necessarie né proporzionate” alla tutela degli interessi commerciali di Apple.

Il comportamento ha inoltre influito negativamente sui clienti “che non possono prendere decisioni informate ed efficaci” su dove acquistare gli abbonamenti musicali e ha degradato l’esperienza dell’utente con una “ricerca macchinosa” per trovare offerte al di fuori dell’app.

Apple dovrà ora rimuovere i termini che impediscono agli sviluppatori di informare gli utenti su altri metodi di abbonamento.

L’entità della multa deriva da una somma forfettaria che la Commissione ha aggiunto come “necessaria per ottenere un effetto deterrente”.

La Commissione EU ha dichiarato che “una parte significativa del danno causato dalla violazione consiste in un danno non monetario, che non può essere adeguatamente contabilizzato” secondo le regole consuete.

La reazione di Apple alla sanzione dell’Antitrust Europea

Apple ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione, affermando in un post sul blog di lunedì che è stata raggiunta “nonostante la Commissione non sia riuscita a trovare alcuna prova credibile di un danno per i consumatori, e ignora la realtà di un mercato che è fiorente, competitivo e in rapida crescita”.

“Pur rispettando la Commissione europea, i fatti semplicemente non supportano questa decisione”.

A partire dal 7 marzo, Apple e le altre aziende del Big Tech dovranno inoltre conformarsi alle nuove regole dell’UE, il Digital Markets Act, per aprire i loro servizi. Lo scorso gennaio Apple ha dichiarato che avrebbe modificato le sue condizioni di fatturazione e consentito per la prima volta l’utilizzo di app store alternativi sui suoi dispositivi. Spotify e altri hanno definito le modifiche prive di significato.

Apple ha sostenuto che la modifica dei termini e delle condizioni non farebbe altro che consolidare il ruolo di Spotify come servizio di streaming musicale dominante.