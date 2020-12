Meet Me Room nei data center, soluzioni per la compattezza

Una Meet Me Room (MMR) è uno spazio fisico all’interno di un data center di colocation o di un data center carrie neutral, che fornisce la connessione con il mondo esterno.

I data center di colocation e indipendenti dai carrier spesso ospitano servizi di più operatori (società di telecomunicazioni o carrier) e altre organizzazioni.

Ecco che allora i clienti dei data center utilizzano le Meet Me Room per l’interconnessione o il rilancio con uno o più operatori.

Sebbene il concetto e la pratica dell’utilizzo di una Meet Me Room non siano nuovi, la creazione e la gestione iniziale di questi spazi è diventata una seria sfida per gli operatori nel corso del tempo.

A causa di alcune pratiche inadeguate e della mancanza di standard di costruzione, ci sono state occasioni in cui i server dell’operatore di rete preferito dei nuovi clienti non potevano essere installati nella MMR a causa di problemi di spazi fisici / locali.

Il produttore di infrastrutture di cablaggio in fibra ottica Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ora offre soluzioni per Meet Me Room nei data center.

Per collegare i cavi provenienti dall’esterno alla rete del data center locale, è possibile utilizzare soluzioni di distribuzione da 19 pollici, giunti o rack per telai di distribuzione in formato ETSI da 600 mm.

Per il cablaggio di queste stanze, Rosenberger OSI consiglia in particolare il sistema di distribuzione Data Network Optical Distribution Frame (DN-ODF), che incorpora il concetto di fibra ottica main distribution frame (GFHVT).

L’utilizzo del DN-ODF non è solo adatto per le Meet-Me-Room, ma anche come patch location centrale nel data center.

Il DN-ODF, spiega Rosenberger Osi, funziona da concentratore di patch ad alta densità con un massimo di 2.160 porte LCD per rack e cavi in fibra ottica nei data center. Inoltre, il DN-ODF può essere utilizzato come punto di permutazione per le transizioni di rete (Meet Me Room), ad esempio nei data center di colocation, come armadio di distribuzione principale, armadio di distribuzione intermedio o armadio di distribuzione di zona secondo la normativa EN50173-3 con densità di concentrazione estremamente elevata nei data center e nelle sale IT.

L’installazione del DN-ODF, secondo Rosenberger Osi è vantaggiosa, tra l’altro, perché consente di utilizzare lo spazio della parete che altrimenti non sarebbe utilizzabile al contrario con dei rack standard.

Se richiesto, la soluzione può essere utilizzata anche con due o più distributori principali di fila “Back-To-Back” con profondità complessiva ridotta. Inoltre il DN-ODF offre fino a una densità di porte tripla per area del data center rispetto agli armadi di cablaggio convenzionali.

Nelle Meet Me Room anche il funzionamento del sistema risulta è più user-friendly, poiché tutte le operazioni, così come l’assemblaggio, possono essere eseguite dal front-end. Tutti i collegamenti e i cavi sono a portata di mano e di facile accesso.

Il sistema è adatto sia per connessioni con cavi patch sia con cavi a giunzione.