MECSPE Connect, il programma della seconda giornata

MECSPE, la più grande manifestazione dedicata alle tecnologie innovative per le imprese del manifatturiero promossa da Senaf, ha dato il via oggi a MECSPE CONNECT, la nuova iniziativa digitale di due giorni, con la partecipazione di oltre 1.350 fornitori di servizi, prodotti e tecnologie per l’industria manifatturiera e l’organizzazione di più di 70 eventi live.

MECSPE CONNECT si propone come un’innovativa piattaforma digitale pensata per promuovere l’aggiornamento e favorire momenti di contatto diretto tra aziende, operatori del settore, buyer nazionali e internazionali.

Due giornate live in cui, oltre alla presentazione delle soluzioni più innovative, si svolgerà un ricchissimo programma di workshop, tavole rotonde e conferenze su tematiche che spaziano dalla fabbrica a misura di giovani alla robotica, dalla sostenibilità alla sicurezza, fino alle tecniche di gamification e ai bandi europei per il sostegno alle imprese.

La prima giornata si è aperta questa mattina con la presentazione de “La Fabbrica senza limiti”, a cura dell’Ing. Michele Rossi, Direttore Tecnico Iniziative Speciali MECSPE, che ha introdotto una serie di conferenze sul tema della fabbrica moderna ed è proseguita con la la tavola rotonda “Gamification: prospettive e vantaggi per l’industria”, e il convegno “X factory: Open Innovation challenge per il Lighthouse Plant” di Ori Martin – Tenova organizzato da Cluster Fabbrica Intelligente.

Partecipa a MECSPE CONNECT

Per il 3 dicembre MECSPE CONNECT propone un calendario altrettanto intenso e costruttivo, su più temi.

A partire dalla sostenibilità, identificata come una delle principali leve per la ripresa del mercato, e al centro di MECSPE ECOFRIENDLY che, dalle ore 9:45 in virtual room 3, raccoglie i contributi di aziende che nelle loro strategie aziendali adottano una politica green ed ecofriendly, distinguendosi per una particolare attenzione all’ambiente: avendo, ad esempio, riorganizzato i propri processi produttivi in un’ottica di sostenibilità, producendo o commercializzando materiali “bio” derivati da fonti rinnovabili, materiali riciclati da post consumo o da post industrial, oppure realizzando manufatti con tali materiali.

In contemporanea, in virtual room 2, alle ore 09.45 appuntamento con “I-Rim: Robotica e macchine intelligenti, il ruolo dei Competence Center”. Una tavola rotonda sui competence center dell’industria 4.0. in cui ci si confronta sullo stato di avanzamento dei propri progetti e dei servizi offerti alle piccole e medie imprese.

Altri importanti incontri della seconda giornata continuano sempre in virtual room 2. Alle ore 11.30, è la volta del convegno sul “Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività: il nuovo bando Macchinari Innovativi”, dove si affronta il nuovo bando del PON Imprese e Competitività 2014-2020 dedicato alle micro, piccole e medie imprese e ai professionisti, che intendono realizzare programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti del piano Impresa 4.0.

Alle ore 14:00 l’ADACI -Associazione Italiana Acquisti e Supply Management- è protagonista dell’evento “Circular Economy Design – Come estrarre valore in fase di progettazione ed acquisto”. Nell’intervento, l’associazione descrive come la scelta corretta di materiali, processi, tecnologie e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder siano fondamentali, soprattutto in periodi di crisi economica/sanitaria, per la buona riuscita dei progetti e per acquisire vantaggi competitivi nei mercati di riferimento. Tutto questo mostrando case study.

Alle ore 14.15, in virtual room 3, Confindustria Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica BARI presenta “Puglia, Bari da cuore della meccatronica automotive a territorio tecnologicamente avanzato” raccontando le eccellenze del comparto della meccanica barese ed evidenziando le tecnologie innovative scoperte a Bari; mentre alle ore 15.00 torna in room 2 l’evento organizzato dal Cluster Fabbrica Intelligente “X factory: Open Innovation challenge per il Lighthouse Plant di ABB.”

In conclusione, alle ore 16:45 in virtual room 2, Gellify e la rivista Automazione Integrata organizzano “SOLUTION AWARD: Automazione & Robotica: tecnologie emergenti per muoversi in avanti”. Nella tavola rotonda si mostra una visione delle tendenze emergenti e dei casi d’uso reali dell’evoluzione della tecnologia in esecuzione, per ispirare gli ecosistemi aziendali sull’automazione e la robotica, e si presentano i finalisti delle diverse categorie del premio.

Oltre ai convegni e alle attività formative, tramite la piattaforma online si può accedere ai 12 saloni merceologici che consentono agli imprenditori di individuare e contattare con un unico click i migliori fornitori di tecnologie, macchine e lavorazioni nei seguenti ambiti: Subfornitura Meccanica, Eurostampi – Macchine e Subfornitura Plastica, Gomma e Compositi, Subfornitura Elettronica, Macchine e Utensili, Trattamenti e Finiture, Fabbrica Digitale, Motek, Control, Power Drive, Logistica e Additive Manufacturing.