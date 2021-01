MECSPE 2021, appuntamento a Bologna dal 10 al 12 giugno

Con parole chiave come digitalizzazione, formazione e sostenibilità, MECSPE 2021, la principale manifestazione in Italia sulle tecnologie innovative per le imprese del manifatturiero si terrà a BolognaFiere, dal 10 al 12 giugno.

La ventesima edizione di MECSPE sarà promossa da Senaf nell’ottica dell’espansione e dell’internazionalizzazione, aspetto di rilievo soprattutto per l’ambito della subfornitura, sempre più coinvolto nella supply chain di fornitori di primo livello di importanti brand della manifattura.

La Subfornitura sarà tra i protagonisti di MECSPE con una grande area, che ospiterà i più importanti fornitori di servizi in conto terzi specializzati nelle lavorazioni meccaniche, elettroniche e della trasformazione delle materie plastiche.

MECSPE, BolognaFiere

Come ha dichiarato Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE, “La scelta del quartiere fieristico di Bologna è stata una naturale conseguenza del percorso di internazionalizzazione e di espansione della manifestazione. Il trasferimento ci consentirà di migliorare ulteriormente lo sviluppo estero, ma anche quello nazionale, consentendo di beneficiare dei collegamenti e delle infrastrutture che rendono il capoluogo emiliano più accessibile ai visitatori che frequentano la fiera”.

La sfida per il rilancio italiano riparte dunque all’insegna della modernità, guidata dalla propensione all’innovazione delle PMI, attestata anche dagli ultimi dati ISTAT (+10,8% nel triennio 2016-2018) e da un nuovo polo fieristico più grande: 375.000 mq di superficie espositiva e 18 padiglioni adatti ad ospitare una panoramica completa della produzione e della filiera industriale, con una riconferma dei settori merceologici già fiore all’occhiello di MECSPE, per offrire ai visitatori nuove esperienze in fiera, rispettandone le aspettative sempre in costante crescita.

12 saloni, divisi in 4 aree tematiche, che passeranno in rassegna dalle Macchine utensili e Trattamenti e finiture nell’Area Meccanica, alla Subfornitura elettronica e meccanica, Materiali non ferrosi e leghe nell’Area Subfornitura; con un salto rivolto al futuro anche nell’Area Industria 4.0 con i saloni Control Italy, Motek Italy, Power Drive, Logistica, Fabbrica Digitale e Additive Manufacturing; finendo con Eurostampi, Macchine e Subfornitura plastica, gomma e compositi nell’apposita Area Plastica, Gomma e Compositi.

Tema portante di MECSPE 2021 sarà, inoltre, la concretizzazione fisica della Fabbrica senza limiti, un cuore mostra da tempo anticipatore di tendenze e interamente dedicato ad attività dimostrative, interattive ed esperienziali, per offrire ai visitatori la nuova concezione di fabbrica sempre più a misura d’uomo, capace di rendersi attrattiva e competitiva al di là degli spazi fisici tramite l’adozione di soluzioni innovative e strumenti digitali applicativi dell’industria 4.0.