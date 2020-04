McAfee, la nota società di sicurezza informatica device-to-cloud, supporta ora i miglioramenti della crittografia in Microsoft Teams, inclusi webhook e payload cifrati, in McAfee Mvision Cloud.

Ciò, evidenzia McAfee, consente alle organizzazioni di migliorare la produttività dei propri dipendenti, permettendo loro di utilizzare Teams come piattaforma di collaborazione, partecipare a conversazioni e chiamate e caricare e condividere documenti garantendo al contempo che i dati dei clienti rimangano protetti dalla crittografia quando vengono valutati da McAfee Mvision Cloud.

Inoltre, rimanendo al passo con i miglioramenti di Teams, McAfee Mvision Cloud si conferma come uno dei pochi Cloud Access Security Broker (Casb) certificato per Microsoft Teams.

Lavorare da casa è diventata la nuova normalità per molte aziende e sempre più organizzazioni richiedono che il personale lavori da remoto, sottolinea McAfee. Microsoft ha registrato un picco senza precedenti nell'utilizzo di Teams, riporta ancora McAfee, con oltre 44 milioni di utenti giornalieri, una cifra che è cresciuta di 12 milioni in soli sette giorni. Questi utenti generano ogni giorno oltre 900 milioni di minuti di meeting e chiamate, dato che i dipendenti lavorano da casa.

I datori di lavoro, secondo McAfee, non dovrebbero solo formare i propri dipendenti sulle migliori prassi di sicurezza digitale, ma anche fornire loro gli strumenti per combattere le minacce online che possono derivare dal lavoro remoto.

McAfee Mvision Cloud for Teams sfrutta la tecnologia Casb di McAfee in una singola piattaforma unificata, che offre alle organizzazioni una soluzione nativa del cloud e priva di attriti per proteggere costantemente i propri dati e difendersi dalle minacce nel cloud.

McAfee Mvision Cloud for Microsoft Teams offre una serie di funzionalità per una sicurezza moderna, quali: l’estensione e l’applicazione delle policy Dlp di Teams; controlli sulle attività di collaboration; auditing dei dati e funzioni di remediation; aiuta la prevenzione delle minacce; fornisce capacità di indagini e investigazioni; aiuta a rendere sicuri gli accessi on-the-go.

Mvision Cloud for Microsoft Teams, sottolinea McAfee, è già in uso in molte grandi organizzazioni per rispondere ai requisiti di sicurezza, governance e conformità. La soluzione si adatta a tutti i settori e ad aziende di tutte le dimensioni, grazie alla sua flessibilità delle policy e alla facilità d’uso.