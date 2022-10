Matrix42 ottiene la certificazione Java di Oracle

Oracle ha riconosciuto Matrix42, società specializzata nel Digital Workspace Management, come uno dei pochi fornitori di soluzioni in grado di adempiere alla recente certificazione Java (Inventory).

Dopo la certificazione dei prodotti Database, questa è la seconda importante conquista per Matrix42 Oracle Compliance, sottolinea l’azienda. Matrix42 supporta Oracle Global License Advisory Services (GLAS) per garantire valutazioni accurate. Il servizio include tutti i dati necessari per ottenere una panoramica completa delle implementazioni Java su tutte le piattaforme, i fornitori e le varie versioni.

John Dillon, CPMO di Matrix42, ha commentato: “Ora supportiamo i clienti per garantire una trasparenza completa su tutte le installazioni Java di Oracle e sui prodotti di database presenti nel loro sistema”.

Matrix42 Oracle Compliance consente alle organizzazioni di inviare file di report conformi agli audit a Oracle License Management Services (LMS) e Global Licensing & Advisory Services (GLAS). Questo riduce significativamente il rischio, il tempo e il lavoro associato a un audit per le installazioni Java e i prodotti database Oracle.

Indipendentemente da un eventuale audit sulle licenze software, Matrix42 Oracle Compliance offre dati e insight funzionali per identificare i potenziali risparmi e ridurre i rischi garantendo inoltre visibilità sulle installazioni Java non utilizzate, obsolete o prive di patch, mette inoltre in evidenza l’azienda.

