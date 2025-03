Maticmind comprata daCVC e CDP Equity e Carmine Saladino lascia la presidenza

Siglato un accordo vincolante per la cessione della intera partecipazione di Carmine Saladino in Maticmind S.p.A. a Mozart HoldCo S.p.A., società interamente detenuta da CVC Capital Partners (CVC) e CDP Equity S.p.A. (CDPE), controllata del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”). Al completamento dell’operazione, CVC e CDPE deterranno il 100% di Maticmind: nel dettaglio CVC deterrà circa l’82% mentre CDPEquity circa il 18%. Contestualmente, Carmine Saladino lascerà la presidenza di Maticmind e ogni ruolo operativo all’interno del gruppo.

Carmine Saladino afferma: “Sono orgoglioso del lavoro degli ultimi 20 anni. Un lavoro di squadra per il quale ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, in particolare CVC, CDPE e l’Amministratore Delegato di Maticmind Luciano Zamuner che hanno da subito sposato il mio progetto. In bocca al lupo alla squadra Maticmind, sono certo contribuirà con determinazione alla crescita e al successo del gruppo”.

Giorgio De Palma, Partner di CVC dichiara: “Siamo entusiasti di continuare a investire in Maticmind, un’azienda che negli anni si è trasformata da system integrator a società di tecnologia, leader nelle tecnologie digitali (networking, cloud e cybersecurity), nell’IoT per le infrastrutture e la mobilità e nella sicurezza. La società ha saputo evolversi e innovare costantemente, da punto di riferimento della digitalizzazione in Italia a player globale per le infrastrutture critiche. Ringraziamo Carmine Saladino per la sua guida e visione, che hanno permesso a Maticmind di raggiungere questi importanti traguardi. Siamo lieti di collaborare con CDPE per sostenere ulteriormente la crescita e l’innovazione di Maticmind.”

Andrea Peyracchia, Partner di CVC dichiara: “Insieme a CDPE, vogliamo continuare a investire in Maticmind per farla crescere nei settori più innovativi, anche grazie alla collaborazione con le principali università italiane. Gli oltre 50 sviluppatori di intelligenza artificiale, che ogni giorno creano soluzioni basate sul riconoscimento delle immagini, rappresentano un primo esempio di ciò che intendiamo realizzare”.

“A Carmine Saladino – ha dichiarato Francesco Mele, amministratore delegato di CDP Equity – vanno i nostri ringraziamenti per aver fatto di Maticmind un’azienda leader nel settore delle soluzioni tecnologiche innovative. Come azionisti continueremo a sostenere questa realtà strategica per il nostro Paese coerentemente con la mission di CDPE, accompagnandola nell’ambizioso percorso di sviluppo previsto dal piano strategico”.

CVC e CDP Equity sono stati assistiti da PedersoliGattai e FRM Tax; Carmine Saladino è stato assistito da BonelliErede e Banca Mediolanum.