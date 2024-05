Mastercard inaugura lo European Cyber Resilience Centre in Belgio

Mastercard ha inaugurato lo European Cyber Resilience Centre (ECRC) presso l’headquarter europeo dell’azienda, a Waterloo, riconfermando così il proprio impegno per far fronte alle minacce informatiche e con l’obiettivo di migliorare la cyber resilienza europea. Questo nuovo hub all’avanguardia permetterà infatti di migliorare gli strumenti contro gli attacchi cyber, di accelerare i tempi di risposta e porsi come un punto di riferimento e di eccellenza in materia di sicurezza informatica, promuovendo la collaborazione tra il settore pubblico e privato.

A fronte di un incessante processo di digitalizzazione che ha permesso di raggiungere livelli di connettività senza precedenti, sottolinea Mastercard, la criminalità informatica rappresenta una sfida comune per tutte le organizzazioni. I criminali informatici utilizzano infatti la tecnologia con modalità sempre più innovative e sofisticate per tentare di danneggiare i consumatori e le imprese, a tal punto da stimare che oggi il cybercrime metta in moto un’economia globale dal valore di trilioni di euro.

Pertanto, con l’obiettivo di affrontare queste minacce in continua evoluzione, lo European Cyber Resilience Centre di Mastercard riunisce numerose realtà provenienti tanto dal settore pubblico quanto da quello privato. Facendo infatti leva sulla propria organizzazione e su un pool diversificato di talenti, questo hub di sicurezza informatica faciliterà la collaborazione con i centri nazionali di intelligence informatica, le forze dell’ordine e gli operatori del settore provenienti da tutta Europa.

“In un mondo iperconnesso come quello in cui viviamo, la criminalità informatica si evolve senza sosta, e così la nostra azienda. Questo Centro si pone quindi l’ambizioso obiettivo di riunire gli esperti più brillanti di aziende, autorità governative e molte altre realtà per far fronte con successo alle minacce cyber e rendere l’ecosistema digitale il più sicuro possibile. Siamo profondamente consapevoli che il lavoro per garantire che le persone abbiano fiducia sulla sicurezza online non si ferma nella nostra azienda”, ha dichiarato Michael Miebach, CEO di Mastercard.

Il Centro consolida ulteriormente la capacità di Mastercard di reagire alle minacce informatiche nell’intero ecosistema digitale e contribuisce a proteggere, rilevare e far fronte agli attacchi cyber. L’hub favorisce inoltre legami più profondi e solidi con clienti, partner e stakeholder e promuove una collaborazione trasversale in tutta Europa, migliorandone di conseguenza la resilienza.

L’European Cyber Resilience Centre di Mastercard include anche un Fusion Centre, un centro nevralgico che guida la risposta organizzativa agli incidenti informatici, un Digital Forensics Lab ed esperti provenienti da oltre 20 team: questi costituiscono tutti elementi cruciali per la gestione di un centro di cyber resilienza che possa essere veramente efficace.

“Noi di Europol crediamo fermamente che nessun player, settore industriale o Paese possa affrontare da solo le minacce dei criminali informatici. Ciascuno di noi ha infatti un ruolo complementare da svolgere. Riunendo tutti i player più importanti, lo European Cyber Resilience Centre ha il potenziale di portare l’eccellenza nella nostra collaborazione intersettoriale”, ha affermato Catherine De Bolle, Executive Director di Europol.

L’impegno per la sicurezza europea riflette il ruolo di Mastercard a sostegno dell’economia e della comunità globale. Ciò è reso possibile grazie alla sua solida infrastruttura, che ha salvaguardato 143 miliardi di transazioni solo nel 2023. Garantendo infatti elevati standard di privacy, di protezione dei dati e di cybersecurity, Mastercard continua a garantire transazioni semplici e sicure, mettendo la sicurezza delle informazioni dei clienti sempre al primo posto.