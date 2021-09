MarsEdit, il blog editor per Mac si sincronizza con WordPress

MarsEdit 4.5 è ora disponibile sul sito della società sviluppatrice, Red Sweater Software, e sul Mac App Store, lo store digitale di Apple per le applicazioni macOS.

Per chi non lo conosce, MarsEdit è un blog editor desktop per macOS che consente di creare i propri contenuti per il web al di fuori dell’ambiente basato sul browser, non sempre l’opzione più comoda.

L’update 4.5 ha portato nel software la tanto attesa funzionalità di media syncing per i blog WordPress.

Dopo che l’utente ha fatto il refresh del proprio blog in MarsEdit 4.5, ha spiegato Red Sweater, tutte le immagini e i file multimediali esistenti dal proprio blog saranno disponibili per il reinserimento dalla scheda “Published” del Media Manager.

Storicamente, ha messo in evidenza lo sviluppatore, questo tab ha incluso solo i file caricati da MarsEdit stesso. Questa limitazione era basata sulle carenze dell’API di WordPress (l’interfaccia con cui MarsEdit comunica con il blog). Ma l’API è stata aggiornata per supportare il download di una lista completa dei media file pubblicati.

Per il momento, avvisa Red Sweater, i blog non WordPress continuano a supportare l’elenco dei file che sono stati caricati da MarsEdit. Lo sviluppatore ha però affermato che cercherà di aggiungere il supporto per la sincronizzazione dei media con altri sistemi, dove possibile.

Oltre alla sincronizzazione dei file multimediali per WordPress, ci sono una serie di altri miglioramenti e bug fix nell’aggiornamento 4.5. Sia specifici per WordPress sia di carattere generale.

MarsEdit è scaricabile liberamente sia dal sito dello sviluppatore che dal Mac App Store. Il download gratuito contiene però solo una versione free trial limitata nel tempo. È possibile sbloccare tramite acquisto in-app la licenza completa al costo di circa 50 dollari (o euro).

Lo sviluppatore dichiara la compatibilità con WordPress, Micro.blog, Tumblr, TypePad, Movable Type e molti altri blog che supportano un’interfaccia standard MetaWeblog o AtomPub.