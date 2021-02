Markus Asch nuovo ceo di Rittal International

Lo scorso primo febbraio 2021 il Professor Friedhelm Loh, proprietario e CEO del Gruppo Friedhelm Loh, ha nominato Markus Asch Ceo di Rittal International Stiftung & Co. KG e Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Rittal GmbH & Co.

Markus Asch è quindi responsabile di tutte le business unit del fornitore di soluzioni per armadi di comando, distribuzione di corrente, climatizzazione, infrastrutture IT, software e servizi, a capo di 9.700 dipendenti.

Markus Asch assume anche la responsabilità generale di Rittal Software & Service (RSS) International di cui fanno parte le aziende Eplan e Cideon, con 1.400 dipendenti.

Con soluzioni software, tecnologia di sistema e macchine per l’automazione, le tre società del Gruppo Friedhelm Loh ottimizzano i processi dei loro clienti nel controllo e nell’ingegnerizzazione dei quadri di comando e guidano lo sviluppo delle future aree di business.

Negli ultimi venticinque anni Markus Asch (49 anni) ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso Alfred Kärcher SE & Co. KG, l’azienda a conduzione familiare di attrezzature per la pulizia, negli ultimi anni come Deputy CEO e CTO.

Sotto la sua guida Kärcher Professional è stata in grado di evolversi e diventare leader di mercato nel settore B2B. Markus Asch ha accelerato lo sviluppo di prodotti e soluzioni modulari e scalabili e ha adeguato con successo l’organizzazione di vendita per lo sviluppo di nuovi segmenti di mercato e l’aumento di nuovi clienti.