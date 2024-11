Mario Derba nuovo Managing Director di Broadcom per l’Italia

Broadcom annuncia la nomina di Mario Derba a Managing Director per l’Italia e Area Sales Lead per Iberia e Italia. In questo ruolo, Derba sarà responsabile della relazione e dello sviluppo dei clienti, nonché di soddisfare le loro esigenze commerciali con l’aiuto dell’ecosistema di partner locali dell’azienda.

Mario Derba porta con sé 30 anni di esperienza alla guida di aziende del settore IT. Prima di entrare in Broadcom, Derba è stato Area Vice President EMEA South di Elastic e, prima ancora, Area Vice President per Western & Southern Europe di Citrix. In precedenza, è stato Regional Sales Vice President South Europe per la Business Unit Cloud Infrastructure di Oracle, Country Manager per HP Software and Solutions e Country General Manager per Microsoft. Derba ha iniziato la sua carriera in IBM, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Partner IBM Business Consulting Services South EMEA.

“Mario Derba arriva in Broadcom in una fase importante per la nostra organizzazione e sono entusiasta di averlo per un ruolo di primo piano nella crescita dell’azienda in Italia”, ha dichiarato Luigi Freguia, President EMEA Software Sales di Broadcom. “La sua profonda conoscenza del mercato IT e delle sue dinamiche e la sua comprovata esperienza in organizzazioni leader di settore saranno fondamentali per sviluppare e rafforzare le relazioni con i clienti e portare il business dell’azienda a un livello superiore.”

“Sono entusiasta di questa nuova sfida”, ha commentato Derba. “Le tecnologie per l’infrastruttura software di Broadcom, compreso il portafoglio di soluzioni VMware, rappresentano l’eccellenza nel settore IT e sono orgoglioso di poter contribuire alla crescita dell’azienda. Da quando VMware è entrata a far parte di Broadcom, tutte le azioni intraprese sono andate nella direzione di portare valore ai nostri clienti. Abbiamo rinnovato il nostro portafoglio software semplificando la nostra offerta, il nostro approccio al go-to-market e la nostra struttura organizzativa complessiva e ora, più che mai, siamo ben posizionati per avere un impatto significativo sul mercato IT.”