Marika Lilla è la nuova Country Manager di Snowflake in Italia

Snowflake ha annunciato la nomina di Marika Lilla a Country Manager per l’Italia. In questo ruolo, avrà il compito di guidare la strategia di crescita e sviluppo di Snowflake nel mercato italiano, concentrandosi sull’espansione della base clienti, sul consolidamento dell’ecosistema di partner e sul potenziamento del team locale, per abilitare i clienti italiani a sfruttare al meglio i propri dati.

Marika Lilla entra a far parte di Snowflake con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, di cui 15 nel mondo della consulenza che le hanno consentito di creare un solido background, unito a una profonda conoscenza di numerosi mercati, tra cui il finance e le telecomunicazioni. La sua esperienza, abbinata alla capacità di comprendere le esigenze ultime dei clienti in tema di dati e intelligenza artificiale, saranno fondamentali per posizionare ancor più efficacemente Snowflake sul mercato italiano.

“Il mercato italiano presenta un panorama unico e stimolante, che vede aziende cloud-native riscontrare successi importanti, mentre altre ancora legate a sistemi legacy non sono ancora in grado di ottenere il massimo valore dai propri dati. Snowflake si posiziona in modo ideale per aiutare le realtà italiane a colmare questo divario, offrendo una piattaforma completamente gestita che abilita una trasformazione data-driven per organizzazioni di ogni dimensione e a ogni stadio del loro percorso AI”, dichiara Marika Lilla. “Ulteriore fonte di entusiasmo è la possibilità di entrare a far parte di un’azienda che si impegna ad affrontare le disparità dei dati per far progredire il cambiamento globale nel campo della salute pubblica, del cambiamento climatico e della giustizia sociale”.

Marika si concentrerà sul potenziamento e sull’abilitazione delle organizzazioni che cercano di valorizzare i propri dati e accelerare l’implementazione dell’AI in azienda. Un’attenzione particolare sarà dedicata a lavorare a stretto contatto con l’ecosistema di partner dell’azienda, che giocheranno un ruolo fondamentale nella strategia di Snowflake, e a far crescere il team locale potenziandone le competenze per supportare la crescita dell’azienda nei mercati principali.

“Marika porta con sé una vasta esperienza e una profonda comprensione del mercato tecnologico italiano, oltre che delle necessità di business delle organizzazioni. Per questo la sua nomina è particolarmente significativa per noi, e sono certo che la sua leadership sarà fondamentale per accelerare la crescita di Snowflake in Italia e aiutare le aziende a sfruttare appieno il potenziale dei dati e dell’AI per modernizzare e far crescere il proprio business”, commenta Mauro Bonfanti, EMEA Regional VP per la regione NorMed di Snowflake.

Con la crescente adozione del cloud e l’importanza sempre più strategica che assumono i dati, Snowflake si impegna a supportare le aziende italiane nel loro percorso di trasformazione digitale abilitata dai dati. La nomina di Marika Lilla a Country Manager riflette questo impegno, e la sua leadership sarà fondamentale per consentire alle imprese di sfruttare la piattaforma sicura, scalabile e performante di Snowflake. L’approccio multi-cloud dell’azienda, la stretta integrazione con l’AI generativa e il focus sulla data monetization rappresentano elementi chiave per affrontare le continue sfide del mercato italiano e sbloccare nuove opportunità di business per i clienti Snowflake.