Marco Piattelli è il nuovo Enterprise & Public Sector Leader di Lenovo Italia

Marco Piattelli assume l’incarico di Enterprise & Public Sector Leader di Lenovo con la responsabilità per il mercato italiano di guidare l’intero portfolio e le relazioni con le grandi aziende del settore pubblico e privato. Nel nuovo ruolo, Marco riporterà direttamente a Enza Truzzolillo, AD e General Manager di Lenovo in Italia e Israele.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore IT, maturata in aziende multinazionali di primo piano, Piattelli ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende quali AMD, NVIDIA e Computer Gross prima di entrare in Lenovo nel 2017 con il ruolo di Director EMEA alla guida del business PC nel mercato delle piccole medie imprese. Sotto la sua guida, Lenovo ha registrato una crescita significativa, raddoppiando la quota di mercato nelle soluzioni PC, grazie a offerte innovative e partnership strategiche.

“Siamo certi che Marco continuerà con successo la guida del mercato professionale con attenzione ai nostri clienti delle grandi aziende, dove siamo leader indiscussi da più di due anni” – ha commentato Enza Truzzolillo. “In questo mercato, non ci limitiamo a guidare le vendite di soluzioni di computing, ma ci avviciniamo sempre più a un approccio consulenziale, offrendo ai nostri clienti un supporto completo, che spazia dai servizi all’intera offerta dell’azienda. L’esperienza, la leadership e le capacità interpersonali di Marco lo rendono il candidato ideale per portare il nostro dominio sul mercato a un livello superiore”.

Marco ha 58 anni, una figlia di 17 anni e ha una grande interesse per tutto il mondo della cultura.

