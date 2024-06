Mangopay sceglie Mark Fleming come Chief Commercial Officer

Mangopay ha annunciato la nomina di Mark Fleming a Chief Commercial Officer. Mark si unirà al leadership team del CEO Romain Mazeries per guidare l’espansione internazionale di Mangopay e la crescita in nuovi settori di clienti, per promuovere l’impatto dell’azienda sulla platform economy.

Mark Fleming vanta 20 anni di esperienza nel settore dei pagamenti e del SaaS, tra cui nove anni in Worldpay. In qualità di General Manager – EMEA, Global eCom di Worldpay e in precedenza come SVP Global Business Development – Global eCom, Mark è stato determinante nella definizione e nell’esecuzione della strategia commerciale globale dell’azienda. Inoltre, Mark ha ricoperto il ruolo di Vice President of Business Development di GlobalCollect (ora Worldline) e ha messo a disposizione la sua esperienza come membro del Merchant Risk Council European Advisory Board.

Mangopay, che è stata acquisita da Advent International nel 2022, è specializzata nella fornitura di infrastrutture di pagamento e fintech modulari e incorporabili che alimentano le principali piattaforme a livello mondiale. L’azienda ha elaborato transazioni per oltre 100 miliardi di euro e ora supporta oltre 250 milioni di utenti finali. Le pluripremiate soluzioni di pagamento di Mangopay consentono alle piattaforme di creare infrastrutture di pagamento personalizzate, facilitando la crescita del business sia a livello locale che internazionale, migliorando l’esperienza degli utenti e proteggendo dalle frodi.

La nomina di Mark avviene nel momento in cui Mangopay amplia le sue attività per soddisfare le esigenze in evoluzione della fiorente economia delle piattaforme. Il suo ruolo sarà fondamentale nel supportare la crescita transfrontaliera dei clienti e nell’espansione della presenza di Mangopay in nuovi ambiti e nuove aree geografiche, rafforzando al contempo la sua consolidata posizione di mercato in Europa.

Commentando la nomina di Mark, Romain Mazeries, CEO di Mangopay, ha dichiarato: “Mark è un riconosciuto leader nel settore dei pagamenti, del fintech e del SaaS, con un notevole track record nella guida di strategie go-to-market, nel miglioramento delle performance operative e nell’espansione del mercato. Siamo entusiasti di dargli il benvenuto nel team di Mangopay. La sua esperienza sarà preziosa per introdurre soluzioni innovative che innalzino gli standard delle piattaforme in vari settori. Questo segna l’inizio di un’entusiasmante fase di crescita per Mangopay, supportata da un leadership team rafforzato”.

Mark Fleming ha aggiunto: “L’innovazione incessante e la proposta di valore unica di Mangopay rappresentano un’opportunità di crescita molto concreta per le aziende che serviamo. La nostra capacità di supportare i clienti nella loro espansione – sia che si tratti di costruire su, intorno o oltre le nostre soluzioni – posiziona Mangopay per prosperare nel dinamico e crescente settore delle piattaforme. Sono entusiasta dell’opportunità di collaborare con Romain e con l’intero team di Mangopay mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza e a guidare il successo futuro di Mangopay”.