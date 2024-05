Mangopay: nuova soluzione di prevenzione delle frodi basata sull’AI

Mangopay, il fornitore di infrastrutture di pagamento modulari e flessibili per piattaforme, annuncia il lancio della sua nuova soluzione di prevenzione delle frodi.

La soluzione Fraud Prevention di Mangopay fornisce una tecnologia di cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, completamente integrata e indipendente dal gestore di pagamento, per proteggersi da una serie di minacce in continua evoluzione, tra cui l’acquisizione di account da parte di bot e umani, le frodi dei venditori, le frodi nei pagamenti, i chargeback e gli abusi sui resi.

Il prodotto personalizzabile offre la più ampia protezione alle piattaforme per proteggersi dalle minacce esistenti ed emergenti, tra cui il rilevamento delle frodi in tempo reale, le analisi della darknet e il fingerprinting dei dispositivi. Le piattaforme possono connettersi alla soluzione attraverso l’ecosistema di prodotti di Mangopay, il che significa che possono proteggersi facilmente dalle frodi senza alcuna integrazione aggiuntiva. Le piattaforme possono anche collegare i loro attuali provider di pagamento attraverso delle API semplici da integrare e di facile utilizzo.

La soluzione Mangopay per la prevenzione delle frodi si avvale di un motore di rilevamento delle frodi esperto, affidabile e pluripremiato, basato sulla tecnologia originale di Nethone, lo specialista di rilevamento e prevenzione delle frodi che Mangopay ha acquisito lo scorso anno. Si avvale di anni di conoscenze di prima mano sulla darknet per aiutare le piattaforme a difendersi dalle tecniche e dagli schemi utilizzati dai truffatori più evoluti.

Ogni transazione viene vagliata in base a segnali elaborati su miliardi di dati provenienti dalla vasta rete di merchant di Mangopay, proteggendo le piattaforme da tentativi di attacco simili. Attraverso un’interfaccia utente intuitiva, i clienti rimangono pienamente in controllo, con una visibilità completa sulle raccomandazioni e le azioni per la prevenzione delle frodi, con la possibilità di impostare le proprie regole per una maggiore protezione.

Le perdite globali dovute alle frodi online hanno superato i 38 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che saliranno a 91 miliardi di dollari nel 2028. Secondo il Global Ecommerce Payments & Fraud Report del 2023, i merchant hanno segnalato che il 2,9% del fatturato dell’e-commerce è stato perso a causa di frodi nei pagamenti. La soluzione di Mangopay è stata creata per salvaguardare le piattaforme di e-commerce, marketplace e fintech, riducendo al minimo ogni frizione per gli utenti finali rispettosi delle norme.

Le piattaforme possono accedere a notifiche in tempo reale sulle raccomandazioni di transazione e ordinare le segnalazioni di frode per ottenere dati granulari sui risultati delle transazioni. Possono inoltre sfruttare il machine learning per analizzare le tecniche fraudolente e i comportamenti sospetti degli utenti e beneficiare di tecniche di fingerprinting dei dispositivi per identificare e tenere traccia dei dispositivi utilizzati al momento del checkout e confermare l’identità del cliente finale.

A maggio 2024, Mangopay ha annunciato la nomina di Ariel Shoham, a Vice President of Risk Product – in precedenza product leader di Meta e Forter – per guidare la visione, la strategia e la roadmap in materia di identificazione e prevenzione delle frodi in Mangopay.

Shoham ha dichiarato: “Il compito di mantenere il rischio e la compliance è diventato sempre più complesso, richiedendo non solo regole euristiche ma anche un monitoraggio continuo per adattarsi ai cambiamenti normativi che si verificano continuamente. Questa complessità ha creato la necessità di politiche aziendali in grado di adattarsi, nonché di nuove soluzioni per le frodi nei numerosi punti di contatto lungo il percorso dell’utente, ampliando la superficie di attacco per i truffatori.

Mangopay sta affrontando queste sfide con la sua nuova soluzione di prevenzione delle frodi completamente integrata, che la pone all’avanguardia per quanto riguarda la fiducia e l’affidabilità nei servizi finanziari. La forza della nostra piattaforma risiede nella sua capacità di prendere decisioni basate sui dati, utilizzando set di dati finanziari e comportamentali unici. Con i nostri moduli di sicurezza perfettamente integrati nel nostro ecosistema, i clienti possono rapidamente implementare solide strutture di prevenzione delle frodi e di gestione della compliance. Questa configurazione offre servizi completamente gestiti per i clienti più piccoli e si estende a uno studio di preset e modelli di frode e rispetto della normativa personalizzati e adattabili a esigenze specifiche, solitamente richiesti da clienti più grandi con casi d’uso più complessi.

La suite di prodotti di Mangopay consente ai clienti di agire sulla base di segnalazioni mirate e insight, permettendo loro di gestire efficacemente i rischi aziendali, i requisiti di compliance e di contrastare i tentativi di frode con un’incidenza minima sulle transazioni legittime e mantenendo un’esperienza piacevole per gli utenti virtuosi”.

Per saperne di più sulla nuova soluzione e su come le aziende possono tutelarsi dalle frodi, è possibile consultare il sito di Mangopay.