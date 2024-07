MacStadium porta la virtualizzazione macOS gratuita a tutti, con Orka Desktop

MacStadium, il fornitore di servizi cloud per Mac che offre cloud computing, soluzioni di virtualizzazione e desktop remoti, ha presentato Orka Desktop, uno strumento gratuito di virtualizzazione locale di macOS. Orka Desktop è un programma di virtualizzazione desktop che consente di creare e gestire macchine virtuali macOS in locale con un’interfaccia GUI facile da usare.

Con un numero sempre maggiore di sviluppatori che creano, testano e distribuiscono applicazioni macOS e iOS – sottolinea MacStadium –, Orka Desktop diventa uno strumento di virtualizzazione fondamentale per fornire ambienti di sviluppo affidabili e standardizzati. Secondo un report su Apple nell’enterprise, mette in evidenza il cloud provider, il 76% delle grandi imprese ha registrato un aumento dell’uso di dispositivi Apple nell’ultimo anno. La virtualizzazione aumenta la coerenza tra le fasi di sviluppo, test e produzione, migliorando significativamente l’efficienza operativa.

Orka Desktop di MacStadium consente agli sviluppatori di creare macchine virtuali macOS in modo rapido e semplice. Si tratta di uno strumento ideale per gli sviluppatori che vogliono saperne di più sulla virtualizzazione Mac e per i membri dei team di sviluppo che vogliono creare e testare localmente. Alcune caratteristiche chiave evidenziate da MacStadium sono:

Orka Desktop offre la virtualizzazione locale gratuita di macOS , fornendo agli sviluppatori strumenti potenti per creare, pacchettizzare e distribuire facilmente macchine virtuali senza costi.

, fornendo agli sviluppatori strumenti potenti per creare, pacchettizzare e distribuire facilmente macchine virtuali senza costi. Orka Desktop – afferma l’azienda – raggiunge prestazioni quasi native su Apple Silicon , con un overhead di virtualizzazione inferiore al 5% nella maggior parte dei casi.

, con un overhead di virtualizzazione inferiore al 5% nella maggior parte dei casi. Gli sviluppatori possono creare un flusso di lavoro continuo per la creazione e la condivisione di immagini OCI , semplificando la collaborazione e la distribuzione dei contenuti.

, semplificando la collaborazione e la distribuzione dei contenuti. Un’interfaccia GUI facile da usare che supporta le azioni sulle macchine virtuali, da quelle locali al cloud, migliorando l’efficienza e la flessibilità.

I clienti esistenti possono utilizzare Orka Desktop come estensione del loro attuale cluster MacStadium Orka, facilitando le transizioni dallo sviluppo locale alla distribuzione globale. Questo migliora la collaborazione tra i team e offre ambienti di test più sicuri e affidabili.

“Orka Desktop fornisce gli strumenti per consentire agli sviluppatori di creare molte versioni di immagini macOS diverse a livello locale, di eseguire il commit in un repository condiviso e di distribuirle per la collaborazione. Gli sviluppatori possono anche scalare ulteriormente le risorse in un cluster Orka su MacStadium, dove è possibile orchestrare i carichi di lavoro con risorse cloud“, ha dichiarato Chris Chapman, Chief Technology Officer di MacStadium. “Poiché Orka Desktop fa il wrapping e comprime l’immagine di macOS con specifiche e sparseness conformi alla Open Container Initiative (OCI), può significare che un’immagine di 90 GB si riduce fino all’80%, riducendosi a quasi 15 GB, il che rende molto più facile spostarla. Il wrapper OCI consente inoltre ai team di lavorare con la maggior parte dei registri basati su standard“.

“Gli sviluppatori utilizzano regolarmente strumenti di virtualizzazione, ma la maggior parte di essi non è consapevole delle differenze fondamentali e delle ottimizzazioni che gli strumenti possono fornire per Mac. Abbiamo progettato Orka Desktop perché fosse lo strumento di virtualizzazione macOS più performante e basato su standard per Apple Silicon. Gli utenti possono creare o scaricare immagini macOS personalizzate in locale per il proprio uso personale e collaborare con i membri del team utilizzando i familiari controlli di workflow, versioning, audit e revisione. In definitiva, i team ottengono gli ambienti coerenti di cui hanno bisogno“, ha dichiarato Jason Davis, Chief Product Officer di MacStadium.

La manipolazione delle macchine virtuali è diventata una skill fondamentale per gli ingegneri DevOps, gli sviluppatori e gli amministratori delle operations. Orka Desktop è uno strumento di virtualizzazione desktop progettato per consentire di creare e gestire macchine virtuali macOS in locale con un’interfaccia utente facile da usare.

Orka Desktop – spiega MacStadium – richiede almeno un Apple M1 con 8 GB di RAM e più di 50 GB di spazio disponibile su disco ed è ora disponibile.