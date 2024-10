MacPaw rilascia il nuovo CleanMyMac, in arrivo anche una versione Business

MacPaw, azienda specializzata nella produzione di software per macOS e iOS, ha presentato il nuovo CleanMyMac: il nuovo design introduce strumenti intelligenti e intuitivi per l’ottimizzazione del Mac, il riordino e il miglioramento delle prestazioni del sistema, integrati in una nuova interfaccia animata in 3D che rende la gestione del Mac non solo più semplice, ma anche più piacevole.

L’aggiornamento dell’applicazione – afferma MacPaw – segna un’evoluzione significativa, passando da una nota utility di pulizia a un’applicazione completa per la cura del Mac. Oltre a un’interfaccia completamente nuova e unica, introduce funzionalità ancora più potenti, come i resoconti personalizzati sulla salute del Mac, la gestione dei file duplicati, le avanzate funzioni di privacy e una pulizia migliorata per una gestione più efficiente dello spazio.

“Il nuovo CleanMyMac introduce il cambiamento più significativo che abbiamo compiuto negli ultimi sei anni, offrendo un design pulito e innovativo, più in sintonia con le esigenze degli utenti,” afferma Oleksandr Kosovan, fondatore e CEO di MacPaw. “Questo aggiornamento non si limita a un nuovo look, ma offre agli utenti gli strumenti necessari per prendersi cura dei loro Mac senza alcuno sforzo. Combiniamo una tecnologia intelligente con un design intuitivo, creando le premesse per una maggiore sicurezza, prestazioni più veloci e un’esperienza più pulita e priva di disordine. Si tratta di far funzionare la tecnologia per le persone in modo naturale”.

Il nuovo CleanMyMac è caratterizzato da un design riprogettato, basato sulle ricerche di MacPaw sui percorsi emotivi degli utenti. L’app offre un’esperienza completamente rinnovata per la pulizia, la protezione, l’ottimizzazione e la manutenzione del Mac. La barra laterale è stata ricostruita con un minor numero di moduli e gruppi di categorie più organizzati per semplificare la navigazione.

L’Assistente funge da risorsa di riferimento per garantire che il Mac riceva la massima cura e attenzione. Fornisce resoconti personalizzati sulla salute del Mac e suggerimenti per la pulizia, l’ottimizzazione e la sicurezza. L’Assistente ricorda inoltre agli utenti le attività più importanti e la manutenzione programmata, rendendo più semplice la cura del Mac. Situato nella barra laterale di CleanMyMac, è una guida utile per massimizzare le funzioni dell’app.

L’aggiunta della gestione dei file duplicati e degli aggiornamenti delle applicazioni rende Smart Care più completo, permettendo agli utenti di risolvere ulteriori problemi con un unico modulo. Al centro di questo aggiornamento c’è inoltre il modulo Il mio disordine, che elimina il disordine e organizza lo spazio identificando i file grandi, vecchi e duplicati: aiuta gli utenti a gestire lo spazio di archiviazione in modo efficiente e a mantenere i sistemi organizzati. L’aggiunta di funzioni come Ricerca duplicati e Foto simili migliora la capacità del modulo di gestire e organizzare lo spazio di archiviazione, offrendo un’esperienza di pulizia più completa.

Il modulo Pulizia si concentra sulla rimozione dei file non necessari da varie posizioni del Mac per liberare spazio e ottimizzare le prestazioni del sistema. Cancella i file generati dal sistema, come i file di cache, i log e i file utente, garantendo un sistema ordinato ed efficiente. Il modulo Protezione, potenziato dal motore Moonlock di MacPaw, garantisce la sicurezza dei Mac degli utenti attraverso la scansione e la rimozione di malware e altre minacce. Inoltre, aiuta a gestire la privacy rimuovendo i dati sensibili come gli elenchi di elementi recenti e le cronologie dei browser. La nuova funzione di raggruppare i permessi delle applicazioni per tipo facilita agli utenti la gestione e il controllo delle impostazioni di privacy.

L’app Menu aggiornata di CleanMyMac prevede un monitoraggio del sistema in tempo reale per prolungare la durata del Mac. È dotata di una soluzione tecnicamente riprogettata per tutte le scansioni in background, ottimizzando l’utilizzo delle risorse di sistema e migliorando il monitoraggio di malware, scansioni di unità e processi che consumano energia. Inoltre, il nuovo Monitoraggio batteria segnala i principali consumatori di energia, mentre il Controllo della salute del Mac esamina lo spazio su disco, le minacce, lo stato di salute della batteria e il carico del sistema per una valutazione completa delle condizioni del Mac.

CleanMyMac è disponibile come abbonamento a partire da 39,95 euro all’anno o come acquisto singolo a partire da 119,95 euro in Italia (i prezzi possono variare a seconda della regione), con una prova gratuita di 7 giorni. I clienti con abbonamenti attivi a CleanMyMac o Setapp riceveranno l’aggiornamento senza costi aggiuntivi. I possessori di licenze a vita della versione precedente, CleanMyMac X, possono aggiornare con uno sconto fino al 50%.

CleanMyMac è disponibile per l’acquisto sul sito web di MacPaw, sul Mac App Store e su Setapp. Il nuovo CleanMyMac richiede macOS 11 o successivo e una risoluzione minima dello schermo (larghezza 1280 pixel, altezza 800 pixel) per funzionare.

MacPaw ha anche condiviso qualcosa su cosa l’azienda ha in programma per il futuro. Nel 2025 CleanMyMac presenterà nuovi strumenti per aiutare gli utenti Mac a trasformare il loro ambiente digitale. Il team rinnoverà Lente spaziale per visualizzare e gestire lo spazio di archiviazione con facilità. Inoltre, nuove funzioni semplificheranno la ricerca e l’organizzazione dei file e proteggeranno i dati privati e sensibili. Il mio disordine sarà aggiornato con Spazzatura di Screenshot, Foto e Video per garantire un’esperienza Mac libera dal disordine.

Una novità interessante è inoltre che MacPaw introdurrà presto anche una soluzione CleanMyMac Business. Ulteriori notizie arriveranno in seguito ed è possibile iscriversi alla lista d’attesa per essere tra i primi a ricevere un prodotto da testare.