macOS Monterey 12.3, ecco il nuovo software di sistema del Mac

Non solo iPhone, iPad e dispositivi smart: Apple ha rilasciato anche il nuovo aggiornamento del sistema operativo del Mac, con l’update macOS Monterey 12.3.

L’aggiornamento introduce risoluzioni di problemi e contenuti di sicurezza per il Mac, ma anche alcune nuove funzionalità e miglioramenti in diversi componenti del software di sistema.

Tra le nuove funzionalità descritte da Apple nelle note di rilascio di macOS Monterey 12.3, c’è in primo luogo Controllo universale, che viene indicata come beta.

La funzionalità Controllo universale consente di utilizzare un unico mouse e un’unica tastiera per controllare iPad e Mac e permette anche di digitare il testo sul Mac o su iPad e trascinare e rilasciare i file da un dispositivo all’altro.

Infatti, Apple ha aggiunto questa funzione anche nell’ultimo aggiornamento software per iPad, iPadOS 15.4.

Ci sono novità anche per quel che riguarda l’audio spaziale, disponibili per i Mac basati sull’architettura hardware Apple Silicon.

La funzionalità Tracciamento testa dinamico è ora disponibile in Musica, con macOS Monterey 12.3, per gli AirPods supportati sui Mac dotati del chip M1.

Inoltre, nel Centro di Controllo sono ora disponibili impostazioni personalizzabili per l’audio spaziale, sempre per gli AirPods supportati sui Mac dotati del chip M1.

Ci sono nuove funzioni e miglioramenti anche in altri componenti di macOS: emoji, app Podcast, Ricerca visiva, traduzione delle pagine web in Safari (in cui è stato aggiunto il supporto dell’italiano e del cinese tradizionale), Comandi Rapidi e altri.

Per quel che concerne le risoluzioni di problemi introdotte in macOS Monterey 12.3, le note di rilascio dell’aggiornamento ne citano due.

La prima fa riferimento all’audio che poteva risultare distorto quando si guardavano video nell’app TV. La seconda, riguarda il fatto che alcuni video e foto potevano essere spostati accidentalmente quando si organizzavano gli album in Foto.

Non sono solo i Mac che eseguono macOS Monterey a poter beneficiare dell’aggiornamento del sistema operativo.

Apple ha infatti rilasciato anche macOS Big Sur 11.6.5 e Security Update 2022-003 Catalina. Tutti e tre questi software update per il Mac contengono patch di sicurezza, che risolvono svariate vulnerabilità.

