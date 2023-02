Mac Studio e Mac Pro: Apple ne aggiornerà solo uno?

Il tech reporter di Bloomberg Mark Gurman, nell’ultimo numero della sua newsletter settimanale, ha affermato di non prevedere l’introduzione di un nuovo Mac Studio nel prossimo futuro.

Secondo Gurman, la prossima versione del Mac Pro avrebbe funzionalità molto simili a quelle del Mac Studio e introdurrebbe il chip M2 Ultra, rispetto all’M1 Ultra che attualmente potenzia il Mac Studio top di gamma.

L’ipotesi di Gurman è dunque che non avrebbe senso per Apple rilasciare più o meno contemporaneamente due macchine basate sulla stessa piattaforma di computing, cioè un Mac Studio M2 Ultra e un Mac Pro anch’esso con il nuovo chip M2 Ultra.

Il parere di Gurman, attento osservatore del mondo Apple, è dunque che sia più probabile che la società di Cupertino aspetti fino alla generazione M3 o M4 dei chip Apple Silicon, per aggiornare il Mac Studio. Se non addirittura che non lo aggiorni mai.

Aspettando nuove iterazioni dei suoi chip sviluppati in casa – è il ragionamento di Gurman – Apple potrebbe essere in grado di differenziare meglio le sue due macchine desktop che rappresentano la fascia alta professionale dell’azienda, il Mac Studio e il Mac Pro.

Per quanto riguarda il tanto atteso Mac Pro basato su piattaforma hardware Apple Silicon (attualmente il desktop professionale top di gamma Apple è ancora equipaggiato con processori Intel Xeon), sempre Mark Gurman ha in precedenza ipotizzato il rilascio della nuova versione per la primavera.

In un primo tempo i rumor avevano suggerito che Apple per i modelli top del nuovo Mac Pro avrebbe potuto utilizzare un ipotetico chip “M2 Extreme” che sarebbe arrivato a configurazioni estremamente potenti, con CPU fino a 48 core, GPU fino a 152 core e fino a 256 GB di RAM.

Lo stesso Gurman aveva poi riportato di recente che Apple avrebbe cancellato questa configurazione high end dai suoi programmi e che invece starebbe pianificando il rilascio di Mac Pro con chip M2 Ultra.

Il Mac Pro, se queste voci dovessero rivelarsi fondate, arriverebbe quindi sul mercato “solo” con una versione aggiornata M2 del chip M1 Ultra che potenzia il Mac Studio top di gamma. A questo punto, secondo Gurman un upgrade del Mac Studio con lo stesso chip risulterebbe più improbabile, per la possibile sovrapposizione sul mercato delle due macchine.